Дети полицейских Алматы показали свое творчество

Дети полицейских Алматы продемонстрировали свое творчество. Раздолье ребятишкам было организовано в Международный день защиты детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

На базе Департамента полиции Алматы состоялся фестиваль "Бақытты балдәурен". В нем приняли участие дарования в возрасте от 5 лет до 15 лет. Они – дети сотрудников алматинской полиции.

Фестиваль прошел в два тура, один из которых включал подготовку креативного видеоролика о своей семье.

"Этот праздник всегда наполнен радостными улыбками, звонким смехом и весельем. Дети – самое дорогое, что есть в нашей жизни, мы отдаем им все наше душевное тепло, всю нашу любовь. От нас, взрослых, зависит то, какими они вырастут, а также то, в каком мире они будут жить.

Мы гордимся тем, что в семьях сотрудников полиции Алматы растут талантливые ребята, которые становятся победителями различных конкурсов, фестивалей, соревнований.

Выражаем слова благодарности их родителям, которые делают все возможное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, педагогам, которые по роду своей деятельности и по велению сердца помогают ребятам реализовать себя, получить достойное образование и добиться успеха.

Особая благодарность многодетным семьям, окружающих теплом и заботой детей. Пусть в ваших домах всегда царит взаимопонимание, доверие и согласие! А вам, дорогие детишки, хороших каникул, ярких летних впечатлений и исполнения самых заветных желаний!" - отметил в своем выступлении начальник ДП Алматы, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

По итогам фестиваля первое место занял Ақжүрек Отангелді, выразительно прочитавший "Слова назидания" Абая.

Второе место заняла Айару Жолдыбай, исполнившая казахский народный танец.

Третье почетное место заняли брат и сестра Асен Абильбаев и Айганым Асылханова, виртуозно исполнившие кюй "Әлқиса".

В номинации "Көрермен көзайымы" победу одержали родные братья Диас и Мирас Аббазбек, а в номинации "Өнерлі бала" лучшим оказалась Еркебұланқызы Раяна.

Победителям и всем участникам фестиваля "Бақытты балдәурен" организаторы вручили дипломы, памятные подарки и цветы.