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"Теперь ему что, повеситься?": депутат Перуашев о пышном тое своего экс-коллеги (видео)

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Той в честь 50-летия Максата Раманкулова
Той в честь 50-летия Максата Раманкулова. Кадр из видео: t.me/almatykrispi

Депутат Азат Перуашев сегодня в кулуарах мажилиса высказался о пышном тое своего экс-коллеги Максата Раманкулова, видео с которого завирусилось в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, несколько дней назад в Сети распространилось видео так называемого "самого дорогого тоя в Казахстане". Позже, как пишет Telegram-канал Kris.p.media, стало известно, что мероприятие устроил бизнесмен и экс-депутат Максат Раманкулов в честь своего 50-летия.

На празднике разыгрывались ценные призы, среди которых были автомобиль, квартира, путевка и многое другое, а также выступали известные артисты.

Журналисты поинтересовались, видел ли Азат Перуашев видео пышного торжества, которое активно распространяется в соцсетях.

"Вопрос к нему самому (к Раманкулову – прим. ред.). Поскольку, значит, он коллег наших пригласил на свой день рождения. Ты, когда идешь на день рождения, откуда ты знаешь, что там готовят? Это первое. Второе, Максат Раманкулов – серьезный предприниматель. Только в последнее время он построил больше 20 разных объектов, в том числе и жилья.

Слушайте, вот интересно? Мы размещали видео, где он сам собирал помощь, отправлял машины – грузовиками помощь в Петропавловск. Почему-то это никто не показывает. Как он отметил день рождения, все обсуждают", – заявил в ответ депутат.

Перуашев посоветовал СМИ показать, как Раманкулов оказывает помощь населению.

"Вот теперь что ему, пойти повеситься, что ли? Что за глупости?" – добавил он.

При этом, как пишет МИА "Казинформ", сам Максат Раманкулов отметил, что это было "стандартное торжество на 300 человек" и на него было потрачено около 20 млн тенге.

"Я – бизнесмен, я зарабатываю, у меня строительный бизнес, отельный бизнес. Я являюсь собственником отеля. Я сделал недорогое мероприятие, ну в пределах 20 миллионов тенге. Понимаю, что это немало, возможно. Вы сами попробуйте на 300 человек сделать, те же деньги потратите", – заявил он.

Тем не менее, по словам экс-депутата, в период паводков по своей инициативе он оказал посильную помощь 50 пострадавшим жилым домам, а на свой день рождения 21 мая пригласил 60 пенсионеров из дома престарелых, дал благотворительный обед, оказал финансовую помощь и провел турнир по тогызкумалаку среди дипломатического корпуса в Астане.

Как пишет ИПС "Параграф", Максат Раманкулов родился 21 мая 1974 года.

С января 2021 года по январь 2023 года являлся депутатом мажилиса парламента РК VII созыва от ДПК "Ақ жол", членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108904-teper-emu-chto-povesitsya-peruashev-o-pyshnom-toe-svoego-eks-kollegi-ramankulova-video/

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