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Часть потолка обвалилась из-за протечки крыши в одной из больниц Астаны

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Потолок в больнице
Потолок в больнице. Фото: t.me/astanovka98

В горбольнице №1 Астаны обвалился потолок из-за протечки крыши после дождя. В УОЗ города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото обвалившегося потолка в больнице выложил Telegram-канал Astanovka98.

"Вот такое фото из городской столичной больницы №1 прислали нам читатели. Пишут, что там протекает крыша. Сейчас последствия дождя устраняют - проводят обследование для подготовки к капремонту", - говорится в описании поста.

В Управлении общественного здоровья Астаны сообщили, что были выявлены трещины мягкой кровли.

"На данный момент проводится техническое обследование мягкой кровли больницы для проведения капитального ремонта.

Администрация Многопрофильной городской больницы №1 приносит свои извинения за предоставленные временные неудобства", - добавили в УОЗ.

Напомним, ранее в Алматы после дождя на жилой дом упало дерево, проломив крышу строения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108691-chast-potolka-obvalilas-iz-za-protechki-kryshi-v-odnoy-iz-bolnic-astany/

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