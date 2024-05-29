Часть потолка обвалилась из-за протечки крыши в одной из больниц Астаны

В горбольнице №1 Астаны обвалился потолок из-за протечки крыши после дождя. В УОЗ города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото обвалившегося потолка в больнице выложил Telegram-канал Astanovka98.

"Вот такое фото из городской столичной больницы №1 прислали нам читатели. Пишут, что там протекает крыша. Сейчас последствия дождя устраняют - проводят обследование для подготовки к капремонту", - говорится в описании поста.

В Управлении общественного здоровья Астаны сообщили, что были выявлены трещины мягкой кровли.

"На данный момент проводится техническое обследование мягкой кровли больницы для проведения капитального ремонта.

Администрация Многопрофильной городской больницы №1 приносит свои извинения за предоставленные временные неудобства", - добавили в УОЗ.

Напомним, ранее в Алматы после дождя на жилой дом упало дерево, проломив крышу строения.