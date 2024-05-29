Часть потолка обвалилась из-за протечки крыши в одной из больниц Астаны
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В горбольнице №1 Астаны обвалился потолок из-за протечки крыши после дождя. В УОЗ города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.
Фото обвалившегося потолка в больнице выложил Telegram-канал Astanovka98.
"Вот такое фото из городской столичной больницы №1 прислали нам читатели. Пишут, что там протекает крыша. Сейчас последствия дождя устраняют - проводят обследование для подготовки к капремонту", - говорится в описании поста.
В Управлении общественного здоровья Астаны сообщили, что были выявлены трещины мягкой кровли.
"На данный момент проводится техническое обследование мягкой кровли больницы для проведения капитального ремонта.
Администрация Многопрофильной городской больницы №1 приносит свои извинения за предоставленные временные неудобства", - добавили в УОЗ.
Напомним, ранее в Алматы после дождя на жилой дом упало дерево, проломив крышу строения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108691-chast-potolka-obvalilas-iz-za-protechki-kryshi-v-odnoy-iz-bolnic-astany/