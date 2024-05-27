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"Хотела жить отдельно": 36-летняя женщина ушла из дома родителей и пропала в Павлодарской области

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Мать и дочь ссорятся
Мать и дочь. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Жительница Павлодарской области обратилась в полицию, чтобы разыскать 36-летнюю дочь. По данным стражей порядка, та просто хотела пожить отдельно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, за четыре месяца 2024 года в полицию Павлодарской области поступило 118 обращений о безвестном исчезновении граждан. Из них оперативники установили местонахождение 115 человек.

"Главной причиной безвестного исчезновения людей становится пристрастие к алкоголю. Среди других причин - напряженные отношения в семье, а иногда - банальная невнимательность, когда люди уезжают, никого не ставя в известность о своих планах", - рассказал заместитель начальника криминальной полиции ДП Павлодарской области Аршат Жамиев.

К примеру, 25 апреля в полицию обратилась мать о розыске дочери, которая 10 апреля ушла из дома и не выходила на связь с родственниками.

В этот же день оперативниками организовали комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшей.

11 мая принятыми мерами 36-летняя дочь была найдена в одном из фермерских хозяйств поселка Жанаул.

"Уехав в соседний поселок, она устроилась на работу. На связь с родственниками не выходила, так как не имела желания продолжать общаться и хотела проживать отдельно от родителей", - пояснили в ДП региона.

"Настоятельно рекомендуем не пренебрегать чувствами родных и близких, сообщать им о своих передвижениях, поддерживать с ними контакт", - подчеркнул Аршат Жамиев.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107278-hotela-zhit-otdelno-36-letnyaya-zhenshchina-ushla-iz-doma-roditeley-i-propala-v-pavlodarskoy-oblasti/

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