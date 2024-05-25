700 тыс. тенге выплатит поликлиника казахстанке за неправильное лечение покойного мужа

Жительница Актобе подала в суд на поликлинику, в которой лечился ее покойный супруг. В итоге учреждение обязали выплатить ей деньги за моральный ущерб, передает "Диапазон".

Вдова умершего в апреле прошлого года жителя Актобе, у которого была инвалидность, подала в суд на поликлинику, к которой ее супруг был прикреплен. Женщина заявила, что ее муж умер из-за некачественного и несвоевременного лечения и потребовала от учреждения и конкретно от врача миллион тенге за моральный вред из-за потери единственного кормильца.

Представитель городской поликлиники с исковыми заверениями не согласился. Тогда департамент фармацевтического и медицинского контроля Актобе провел проверку, чтобы выяснить, как именно получал лечение покойный. Выяснилось, что врачи поликлиники действительно допустили в этой части нарушения, в том числе нарушения приказа Министерства здравоохранения.

Суд постановил, что эти нарушения стали причиной ухудшения состояния его здоровья, а в совокупности все привело к летальному исходу - подтвердился факт некачественного оказания медпомощи.

Поликлинику обязали выплатить вдове 700 тысяч тенге за моральный вред. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Добавим, в феврале жительница ВКО отсудила у медицинского центра полмиллиона тенге. Она заявила, что заключила договор с учреждением на лечение хронического заболевания, однако в МЦ ее не записывали на прием на протяжении шести месяцев, со ссылкой на отсутствие свободных мест.

При обращении женщины лично к руководству, ей было отказано в приеме и возврате денежных средств, уплаченных при заключении договора и взятых в кредит.

В апреле в Актюбинской области больницу обязали выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом.