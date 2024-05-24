На трассе в Атырауской области ввели ограничение движения из-за просадки опоры моста

В Атырауской области из-за просадки опоры моста областного значения движение автотранспорта по трассе ограничено — оно осуществляется по новому маршруту, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

"24 мая произошла частичная просадка опоры моста областного значения (через канал Новый Сокол), находящегося на 16-17 км автодороги "Атырау-Индер".

В связи с этим движение автотранспорта будет осуществляться по новому маршруту: Атырау-Хамит Ергалиев-Махамбет-Индер, в соответствии с приложенной схемой движения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности на данном участке ведется круглосуточное дежурство.

Схема движения - ниже.