На трассе в Атырауской области ввели ограничение движения из-за просадки опоры моста
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В Атырауской области из-за просадки опоры моста областного значения движение автотранспорта по трассе ограничено — оно осуществляется по новому маршруту, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
"24 мая произошла частичная просадка опоры моста областного значения (через канал Новый Сокол), находящегося на 16-17 км автодороги "Атырау-Индер".
В связи с этим движение автотранспорта будет осуществляться по новому маршруту: Атырау-Хамит Ергалиев-Махамбет-Индер, в соответствии с приложенной схемой движения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Для обеспечения безопасности на данном участке ведется круглосуточное дежурство.
Схема движения - ниже.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106702-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-vveli-ogranichenie-dvizheniya-iz-za-prosadki-opory-mosta/