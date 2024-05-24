В Минобороны высказались о потасовке "офицеров" в Астане (видео)

В Сети распространились кадры потасовки между мужчинами. Автор указал, что на видео запечатлены военные, однако в Минобороны опровергли этот факт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ролик появился в паблике Astananews в Instagram. По словам автора, инцидент произошел в Астане. В публикации говорится, что офицеры одной из воинских частей сначала повздорили с гражданскими, а после с полицией.

В МВД по данному поводу сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны РК.

"Информация о драке офицеров Сухопутных войск с гражданскими лицами и с сотрудниками полиции не соответствует действительности. Лица в этом видеоматериале не являются военнослужащими и не имеют отношения к Вооруженным силам. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что произошел конфликт между братом военнослужащего одной из воинских частей Акмолинского гарнизона и его другом с гражданскими лицами", - заявили в ведомстве.

Министерство обороны просит не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, на днях в Павлодаре в ходе драки в кадетском корпусе пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. По неофициальной информации, драка была массовой, с участием в ней не менее 40 человек.

Также отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство - особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Оно наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.