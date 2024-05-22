Павлодарских школьников ждет новый экзамен

В конце учебного года школьников ждет новый экзамен. В Павлодарской области его пройдут 54 тыс. учащихся, заканчивающих 5-8 и 10 классы, передает Pavlodarnews.kz.

По данным областного управления образования, в этом году учебный год в регионе завершают 116 тыс. школьников. Девятый класс окончили 10778 учащихся, школьные пенаты покинут 4322 выпускника. На "Алтын белгі" претендует 161 учащийся, на аттестат особого образца - 245 человек.

"Учебный процесс в организациях среднего образования завершится 25 мая. В этот же день пройдут единые классные часы "Білімім - Отаныма". Торжественное мероприятие для выпускников школы состоится 25 мая", - рассказали в Управлении образования Павлодарской области.

Кроме того, с 27 по 31 мая 54 тыс. учащихся 5-8 и 10 классов впервые сдадут экзамен по казахскому языку. Также для повышения качества образования и восполнения пробелов в знаниях с 27 по 31 мая в каждой школе организуют "Летнюю школу".

"Участие в уроках летней школы проводится на добровольной основе по заявлениям родителей для всех учащихся 1-8, 10 классов", - добавили в ведомстве.

Итоговая аттестация для выпускников 9 и 11 классов состоится с 28 мая по 11 июня. Единое национальное тестирование в Павлодарской области с 16 мая по 5 июля сдадут 3647 выпускников на двух площадках Центра тестирования USTUDY.

Ранее главу Минпросвещения спросили, что будет, если ученики 5-8 и 10 классов не смогут сдать экзамен по казахскому языку в конце учебного года. Как заверил Гани Бейсембаев, экзамен проводится для того, чтобы улучшить преподавание казахского языка в школах, а его результаты не должны влиять на перевод школьника в следующий класс.

А глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек заявил о дальнейшем изменении формата ЕНТ в Казахстане. По его словам, будет радикально пересмотрено содержание и сам подход организации теста. Планируется, что абитуриент в своем формате в удобном режиме будет сдавать тест.