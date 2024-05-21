Жителям Кульсары выплатят компенсацию за погибший скот до конца мая

Более сотни жителей Кульсары заявили о пострадавшем от паводков поголовье скота. Им должны выплатить компенсацию до конца месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

Сообщается, что в отдел предпринимательства и сельского хозяйства поступило 101 заявление от жителей, чей скот пострадал при паводках.

Всего при паводках в Жылыойском районе пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота. В их числе:

93 головы КРС;

697 голов МРС;

55 лошадей;

31 верблюд;

⁠532 домашние птицы.

По данным оперштаба, с 20 мая 2024 года первым 23 владельцам погибших животных была выплачена компенсация на общую сумму 25,6 млн тенге.

"Оставшимся 78 жителям, чей скот пострадал при паводках, денежные компенсации будут выплачены до конца текущего месяца. Общая сумма выплат составляет 93,7 млн тенге", – заявил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нуртас Куатбаев.