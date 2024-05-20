Можно ли унаследовать банкротство в Казахстане

Может ли несовершеннолетний казахстанец стать банкротом или унаследовать долги родителей, рассказали на , передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга у руководителя управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по городу Алматы Айдоса Будугулова спросили, могут ли в Казахстане признать банкротом пенсионера или несовершеннолетнего.

"Данный закон предусмотрен для всех граждан Казахстана, которые не являются ИП. Конечно, они могут подавать заявление. Но, как я знаю, на несовершеннолетних лиц кредиты и займы не оформляются.

Соответственно, для совершеннолетних и всех категорий граждан предусмотрен закон. То есть, при наличии задолженности могут подавать на банкротство", - ответил Айдос Будугулов.

Также у спикера спросили, переходят ли на детей долги родителей в случае их смерти.

"По закону, при получении наследства и обязательства переходят наследникам. По возрастным категориям в законе не прописано", - пояснил спикер.

Помимо этого, Айдос Будугулов рассказал об ответственности, которая грозит лжебанкротам.

"В рамках данного закона предусмотрена административная ответственность в случае установления признаков преднамеренного банкротства или отчуждения имущества в рамках статьи 182 Административного кодекса. Там предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (около 738 тысяч тенге - прим. ред.)", - добавил спикер.

Напомним, также алматинский налоговик рассказал, сколько стоит стать банкротом. Также он сообщил, что сейчас в Алматы признаны банкротами 1134 гражданина.