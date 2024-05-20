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"За спил просят 450 тысяч": столетний дуб упал на крышу дома в Алматы (фото, видео)

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Дуб упал на дом
Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Медеуском районе Алматы огромный дуб упал на крышу частного дома. Очевидцы сообщили об этом в редакцию NUR.KZ. По их словам, обошлось без пострадавших.

Огромный дуб рос во дворе частного дома по улице Бегалина. Как рассказали соседи, в воскресенье рано утром дуб наклонился и своими ветками зацепился за другое дерево.

Дуб упал на дом
Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Хозяин дома говорит: "Упадет - и упадет". Говорит, что денег нет, потому что за спилку дуба - 400-500 тысяч, некоторые даже 1,5 млн тенге просили. Это частники, потому что "Зеленстрой" рубит и пилит за территорией, а на частной территории хозяева за свой счет должны спиливать.

Моя жена звонила в МЧС, где сказали, что это на частной территории. Ночью прошел дождь… я так и думал: дождь пройдет, земля влагой напитается - и ветки более скользкие станут. И в результате сегодня в 03:30 дуб упал.

Жена услышала - испугалась. Она и так не спала почти всю ночь, потому что такое положение дел напрягало. Больше не звонили никуда", - говорит сосед Станислав Иванович.

Дуб упал на дом
Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, никто не пострадал - лишь испорчена крыша. По мнению Станислава Ивановича, удар "погасило" соседнее дерево. При этом дом камышитовый и довольно старый, так что дуб мог пробить его стены до пола, считает сосед.

Корреспонденту NUR.KZ удалось встретиться с жильцами дома. Одна из них, Юлия, тоже отметила, что дерево начало наклоняться еще в воскресенье утром и в течение дня крен продолжился. Под утро понедельника дуб повалился, а пострадавших удалось избежать потому, что семья перестала использовать комнату, которая находилась ближе всего к дереву.

Дуб упал на дом
Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Комнату мы вчера освободили, закрыли, никого туда не пускали. В МЧС звонили - они сказали, что не работают на территории частных домов. В акимате сообщили, что надо было раньше обращаться. Мы службу вызывали в течение нескольких лет, но они просили 450 тысяч тенге. Это недешевое удовольствие - дерево убрать. Стены дома может дальше повести под тяжестью - и дом рухнет", - говорит Юлия.

Комната, на которую упал дуб
Комната, на которую упал дуб. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, дерево сломало балку. Какой ущерб нанесен дому в целом, пока сказать сложно.

"Испугались мы несильно, потому что готовы были. Как ветки падали, мы выбегали на улицу. В 03:30 начало хрустеть, пыль такая стояла - думали, все рухнет. И когда пыль осела, стало видно, что дом стоит. Зашли - стали оценивать, что и как дома", - заключила Юлия.

Комната, на которую упал дуб
Комната, на которую упал дуб. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат города и Департамент по ЧС Алматы. В ДЧС сообщили, что вызовов на 112 не поступало. Другие комментарии получены не были.

Дуб упал на дом
Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дуб упал на дом
Дуб упал на дом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103500-za-spil-dereva-prosyat-450-tysyach-stoletniy-dub-upal-na-kryshu-doma-v-almaty-foto/

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