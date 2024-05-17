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Полиция Алматы призвала граждан сохранять спокойствие

Опубликовано:

Полиция
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Департамент полиции Алматы предупредил жителей и гостей города о съемках фильма "Капитан Байтасов", сообщает NUR.KZ. Во врем съемок будут слышны холостые выстрелы, поэтому нужно сохранять спокойствие.

Департамент полиции Алматы обратился к жителям с предупреждением о съемках художественного фильма "Капитан Байтасов".

"В настоящее время съемочный процесс осуществляется на базе департамента полиции Алматы. В ходе съемок (с 16:30 до 19:30) будет осуществлена реконструкция эпизодов с выстрелами холостыми патронами.

В связи с этим просим граждан проявлять спокойствие и понимание", - сказано в сообщении пресс-службы департамента.

В полиции добавили, что фильм реконструирует события 2012 года, имевшие место в городе Таразе.

12 ноября 2011 года капитан полиции Байтасов Газиз пытался задержать вооруженного преступника, в результате чего между ними завязалась перестрелка. Байтасов нанес два огнестрельных ранения преступнику.

При задержании преступник произвел самоподрыв. Преступник и капитан скончались. Байтасов указом президента Республики Казахстан №188 от 5 декабря 2011 года посмертно награжден орденом "Халық қаһарманы".

В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с семьей Халық қаһарманы Газиза Байтасова. Токаев в ходе беседы с супругой и сыновьями Халық қаһарманы отметил, что Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.

В департаменте полиции Жамбылской области проводят торжественные мероприятия, посвященное памяти Газиза Байтасова.

"Только настоящий патриот может не думать о своей жизни, а идти на героические поступки. В числе таких людей оказались и наши жамбылские полицейские, погибшие от рук террориста. Родина никогда не забудет своих сыновей-патриотов, имя которых навсегда останется в нашей памяти”, – говорили коллеги о Байтасове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102552-policiya-almaty-prizvala-grazhdan-sohranyat-spokoystvie/

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