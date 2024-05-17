В честь погибшего в схватке с преступником полицейского открыли "Уголок славы" в Алматы

В алматинской школе №131 открыли "Уголок славы", посвященный герою-полицейскому, погибшему в борьбе с преступником, Максату Дабылову. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Отметим, Максат Дабылов героически погиб 8 ноября 2011 года в неравной борьбе с вооруженными преступником.

Торжественное мероприятие состоялась на базе общеобразовательной школы №131 имени Бауыржана Момышулы. В нем приняли участие руководство Департамента полиции Алматы, учащиеся кадетского класса "Жас сарбаз", учащиеся старших классов школы, курсанты Алматинской Академии МВД РК, сотрудники патрульной полиции, пенсионеры ОВД и семья Максата Дабылова.

Арыстангани Заппаров. Фото: ДП Алматы

"К сожалению, за годы Независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 83 сотрудника алматинской полиции, 37 из них - от рук преступников. Не успев реализовать все свои планы и надежды, отважные стражи порядка в мирное время отдали свою жизнь во благо безопасности граждан.

Они добросовестно выполнили свой долг перед Родиной. Мужество и героизм наших коллег достойны уважения и являются примером для всех полицейских, находящихся на службе", - отметил в своем выступлении начальник Департамента полиции города Алматы, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Арыстангани Заппаров и кадет "Жас Сарбаз". Фото: ДП Алматы

В ходе мероприятия состоялась церемония возложения цветов к бюсту Бауыржана Момышулы и к "Уголку славы".

Вместе с тем руководитель алматинской полиции наградил юных кадетов "Жас Сарбаз", а также педагогов за вклад в воспитание детей в духе высокого патриотизма.

"Хочу привести слова Бауыржана Момышулы: "Никто не рождается героем. Отвага, как и характер, формируется с воспитанием". Поэтому, дорогие мои юные друзья, будущее нашей страны - в Ваших руках, в руках здорового подрастающего поколения. Помните это всегда!" - особо подчеркнул глава полиции Алматы.