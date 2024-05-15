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"Со студенток требуют больше чем с парней": девушка-пилот рассказала о своей работе

Опубликовано:

Аделина Луценко
Аделина Луценко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

24-летняя алматинка Аделина Луценко вполне уверенно чувствует себя за штурвалом самолета. Но девушка - не просто пилот, она - инструктор, обучающий будущих пилотов, передает NUR.KZ.

Мысль о том, чтобы посвятить свою жизнь небу, пришла Аделине не сразу. Немалую роль в этом сыграла поддержка родителей, которые дали дочери возможность самореализоваться в выбранной сфере.

"В детстве я очень любила фей, Питера Пэна и других летающих персонажей. Когда мне было лет 13-14, я хотела стать бортпроводником - мне всегда хотелось летать, путешествовать, говорить на английском языке и помогать людям.

В 10 классе, когда необходимо было определиться с будущей профессией, я хотела связать свою жизнь с небом, с полетами и получить академический результат", - говорит девушка.

Родители проводили беседы с Аделиной, предлагая другие профессии. Она и сама перебирала различные варианты - от учителя английского языка до генетического инженера.

Папа девушки понял - дело в самолетах, дочь хочет летать, - и первым выдвинул идею стать пилотом. Аделине эта мысль понравилась, она сразу же стала искать в интернете информацию о том, как освоить эту специальность. В этот момент, признается она, и родилась мечта, которой девушка следует по сей день.

Аделина Луценко
Аделина Луценко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, в семье она - первый и пока единственный человек, кто связан с авиацией. Родители поддержали выбор Аделины, подарив на 17-летие полет с инструктором. Этот воздушное путешествие позволило не только почувствовать, каково это - находиться за штурвалом самолета, но и убедиться, что "небесная" профессия действительно придется ей по душе. В своем выборе Аделина не усомнилась ни разу.

После окончания школы - НИШ ФМН города Алматы - выпускница выиграла грант Stipendium Hungaricum и поступила в Дебреценский университет в Венгрии.

На сегодня девушка имеет диплом бакалавра по специальности "Профессиональный пилот", лицензию EASA CPL(A) в качестве коммерческого пилота самолетов и 330 часов налета. В 2022 году Аделина начала работать в Академии гражданской авиации в проекте по открытию в Казахстане первой летной школы с аккредитацией EASA.

"Любой пилот прекрасно помнит свой первый полет. Буря эмоций, желание все понять и всему научиться. Если говорить о том полете, который мне подарили родители, то там я больше прислушивалась именно к своим ощущениям. Страшно ли мне? Готова ли я работать в воздухе, за штурвалом?

А когда мы начинали первую летную практику в Венгрии, учитывая, что мы прошли первоначальную теоретическую подготовку к полетам, мне были более интересны именно технические моменты, касающиеся управления и чтения приборов.

Еще было интересно, когда же я смогу сама произвести посадку? И было очень важно доверие инструктора, когда он передал мне управление, чтобы я почувствовала самолет", - вспоминает она.

Аделина Луценко
Аделина Луценко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июле 2023 года девушка успешно окончила курс пилота-инструктора в авиационной академии BAA Training в Испании и с октября 2023 года летает со студентами АГА на самолетах Tecnam 2002JF в Таразе.

"Во всем мире любой студент-пилот выпускается с налетом в 150-200 часов, в зависимости от программы обучения. Деятельность инструктора позволяет набраться лётного опыта. Хорошо вырабатывает такие важные навыки, как работа в экипаже, внимательность, принятие решения, оценивание рисков.

Кроме того, инструктор несет ответственность не только за свои действия, но и за действия студента. Я по природе своей учитель, мне нравится преподавать, поэтому работа инструктором дает мне возможность совместить два своих призвания, а также "налетать" часы и укрепить свои авиационные знания", - делится Аделина.

Аделина Луценко за штурвалом самолета
Аделина Луценко за штурвалом самолета. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, обучая студентов, инструкторы постоянно совершенствуют и собственные навыки. Она считает, что рано или поздно она все равно стала бы инструктором.

"Все типы по-своему интересны, из учебных одномоторных самолетов мой любимый - это Cessna 172. В будущем хотелось бы стать пилотом Airbus. В 2022 году я проходила обучение на типе А320 (88 часов на FFS - full flight simulator) и сразу же полюбила его, мне с первых дней понравилась логика управления этим самолетом.

А еще мечтаю полетать на Airbus Beluga, просто потому что это уникальный самолет (в мире всего пять единиц, шестая находится в разработке и будет последней) с необычным дизайном. Требования к пилотам этого типа очень высоки, поэтому стать частью команды такого воздушного судна для меня будет невероятным достижением", - говорит Аделина.

Аделина Луценко
Аделина Луценко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пока же у пилотессы Аделины есть допуск к работе на одномоторных и двухмоторных поршневых самолетах, а также в условиях полетов по приборам.

Конечно, у студентов не обходится без ошибок и тут важно внимание инструктора, иначе может случиться трагедия.

"При заходе на посадку есть такая фаза, называется выравнивание - это переходная фаза между прямолинейным равномерным снижением и непосредственным касанием с поверхностью посадочной полосы. Студенты часто испытывают трудности именно на выравнивании - начинают его слишком рано и высоко над землей либо слишком поздно и низко, а это чревато последствиями.

Бывает страшно, поэтому мы всегда готовы взять на себя управление в случае, если существует реальная угроза безопасности полета", - объясняет она.

Аделина Луценко
Аделина Луценко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Затронула Аделина и гендерный вопрос, отметив, что в авиации у обоих полов есть свои преимущества и недостатки, но четкого ответа, кто лучше "водит" самолет - мужчина или женщина - нет.

"Приведу пример из одного исследования (а их достаточно много) как раз на эту тему (Howell, C. D. (2000). Gender Differences in an Aviation Physiology Environment. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research). Мужчины имеют физическое превосходство, и в аварийной ситуации, где по какой-либо причине может быть необходимо применить физическую силу при управлении самолётом, мужчина лучше справится с задачей, нежели девушка.

Мужчины также более выносливы в случаях потери давления воздуха. В то же время, девушки-пилоты дисциплинированнее и обладают более быстрой реакцией. Однако, значительная разница существует только в физической силе. Поэтому однозначно на этот вопрос ответить невозможно.

По своему опыту скажу, что в Европе никого не удивляет девушка-пилот, а в нашем обществе все еще наблюдается удивление и даже настороженное отношение. Неоднократно на мою фразу "Я - пилот" люди отвечали мне: "В смысле, стюардесса, да?" - делится Аделина.

Аделина Луценко
Аделина Луценко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Она отмечает, что в силу консервативности, большинство считает, что есть "женские" и "не женские" профессии.

"Девушкам-студенткам иногда говорят, что они пришли в "мужскую" профессию, и поэтому должны себя показать, что-то доказать, с них требуют больше, чем с парней.

Мне жаль, что девочки до сих пор сталкиваются с таким отношением, но радует, что есть мужчины, которые поддерживают гендерное равенство. Современные девушки Казахстана становятся все прогрессивнее, они сильные и смелые, идут к мечте, несмотря на скептическое отношение родственников, друзей и общества в целом.

Количество девушек-пилотов в Казахстане растет каждый год, и я надеюсь, что в скором будущем люди перестанут говорить нам, что это "не наше дело". Нам нужно чаще освещать тему гендерного равенства в авиации, чтобы такие стереотипы остались в прошлом.

Количество девушек-пилотов в Казахстане растет каждый год, и я надеюсь, что в скором времени люди поменяют свое отношение", заключила Аделина.

Женский экипаж
Женский экипаж. Фото: Комитет гражданской авиации

Напомним, на прошлой неделе об Аделине Луценко и ее студентке Екатерине Степиной заговорила вся страна - тандем двух девушек стал первым женским экипажем в летной практике Академии гражданской авиации Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100317-so-studentok-trebuyut-bolshe-chem-s-parney-devushka-pilot-rasskazala-o-svoey-rabote/

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