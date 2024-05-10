"Гордость и грусть": экипаж, состоящий только из девушек, совершил полет в Таразе (фото)

Экипаж, состоящий только из девушек, совершил первый полет в истории летной практики Академии гражданской авиации на аэродроме Тараза. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Исторический экипаж состоял из пилота-инструктора Аделины Луценко и студентки Екатерины Степиной. Девушки поднялись в небо на одномоторном учебном самолете Tecnam 2002JF.

"Ощущения, в основном, такие же, как во время любого другого полета со студентом. Для меня это само собой разумеющаяся ситуация. У меня у самой во время обучения были два инструктора-девушки. Несмотря на это, также ощутила гордость. Все-таки первый женский экипаж Академии; и одновременно с этим грусть, что это произошло только в 2024 году", - делится Аделина.

Женский экипаж. Фото: Комитет гражданской авиации

Сейчас за инструктором закреплены двое студентов, которых девушка будет сопровождать во время летной практики.

В КГА отметили, что Аделина Луценко ранее прошла сертификацию Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) в Испании. Она является пилотом-инструктором международного класса.