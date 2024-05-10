Стало известно, сколько человек уехало из Алматы за последние месяцы

Почти 21 тыс. человек уехали из Алматы в другие регионы на ПМЖ. Чаще всего покинувшие мегаполис выбирали в качестве нового места жительства Алматинскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на DATA HUB.

Согласно данным БНС АСПиР, в первом квартале 2024 года из Алматы на ПМЖ в другие регионы уехало 20,9 тыс. человек. Увеличившись почти на 25% (4,1 тыс. человек) к предыдущему периоду, показатель достиг максимума по крайней мере с начала 2018 года.

Как отмечают авторы Telegram-канала DATA HUB, рекордное число выбывших из Алматы в другие регионы легко связать с природными катаклизмами. Однако важно учитывать, что высокие значения отмечаются уже четыре квартала подряд.

Чаще всего в качестве нового места проживания внутри страны алматинцы выбирали Алматинскую область (10 тыс. человек). Даже занявшая второе место Астана сильно ей уступила (2,9 тыс. человек).

Вместе тем число прибывших в Алматы на ПМЖ из других регионов хотя и не установило рекорд, но оказалось довольно высоким – 30,1 тыс. человек. В основном в Алматы переезжали жители Алматинской области (12,8 тыс. человек).

Напомним, 4 марта жители Алматы ощутили сильное землетрясение. В МЧС сообщали, что эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города, ощутимость в мегаполисе составила 5 баллов. Позже в городе зафиксировали еще несколько подземных толчков.

Предыдущее сильное землетрясение в Алматы случилось в ночь на 23 января. Тогда ощутимость в городе также составила 5 баллов. В МЧС сообщали, что землетрясение тогда ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.