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В Казахстане запущен сайт о ветеранах войны

Опубликовано:

Солдаты
Солдаты. Фото: batyrlargatagzym.kz

В Казахстане при поддержке Министерства культуры и информации запущен портал batyrlargatagzym.kz о ветеранах-казахстанцах, принимавших участие в ВОВ, передает NUR.KZ.

Сайт предоставляет уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполненный сведениями о ветеранах-казахстанцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне (1941-1945 годы).

Отмечается, что запущенный портал — это результат общей совместной работы Министерства культуры и информации, в том числе Комитета архивов, документации и книжного дела, Министерства обороны, волонтеров и гражданского общества.

"Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был запущен Министерством культуры и информации в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров.

На сегодняшний день функционал был расширен, систематизированы данные до полноценного портала. В течение года, к 80-летию Великой Отечественной войны портал будет доработан до информационной интерактивной системы, которая объединит данные о всех ветеранах казахстанцах", — говорится в сообщении.

В реализации проекта приняли участие неправительственные организации и волонтеры.

Министр культуры и информации Аида Балаева в посте, опубликованном в Facebook, отметила, что основная цель проекта – обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории.

"Как отметил глава государства на III заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги.

Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала. На сегодняшний день портал содержит информацию о более чем 100 тысячах ветеранах казахстанцах. Мы надеемся, что к 80-летию Великой отечественной войны портал объединит данные о всех ветеранах.

Мы приглашаем каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах. Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы", — отмечает министр Балаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097869-v-kazahstane-zapushchen-sayt-o-veteranah-voyny/

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