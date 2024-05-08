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Казахстанец "провез" привязанную к машине собаку и был наказан (видео)

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Привязанная к машине собака бежит по дороге
Привязанная к машине собака. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В городе Қонаев Алматинской области водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес административное наказание, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео появилось в Instagram-паблике Kris P Almaty. На нем видно, как собака на привязи изо всех сил пытается угнаться за автомобилем.

Случай прокомментировали в полиции области.

"Нарушитель установлен городскими полицейскими и привлечен к административной ответственности по ст. 407 КРКоАП. Вместе с тем сообщаем, что с мужчиной проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов", – прокомментировали пост представители Департамента полиции Алматинской области.

Также в полиции поблагодарили автора поста за активную гражданскую позицию и помощи органам правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097581-kazahstanec-provez-privyazannuyu-k-mashine-sobaku-i-byl-nakazan-video/

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