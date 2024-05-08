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Непристойной картинкой поздравила сельчан с Пасхой аким в Алматинской области

Опубликовано:

Пасхальные яйца и кулич на столе
Пасхальные яйца и кулич. Иллюстративное фото: Costela Iordanescu / Getty Images

Аким Балтабайского сельского округа Енбекшиказахского района Сауле Алипова отправила в чат с местными жителями картинку с поздравлением, за что ей позже пришлось извиниться, передает NUR.KZ.

Рассказал о случае Instagram-паблик bayserke_info.

Что касается самого изображения – представляло оно собой рисунок мужских гениталий, разукрашенных под пасхальные яйца. Под ним же была подпись:"С пасхальным праздником, друзья! Пусть в каждом доме царит мир и благополучие".

Картинку, по информации паблика, Алипова отправила в чат, куда входят сразу семь поселков округа. Акима в ответ попросили внимательнее рассмотреть присланное.

Позже она опубликовала под постом свои извинения.

"Я, Алипова Сауле Базарбаевна, аким Балтабайского сельского округа. Вчера утром имел место инцидент по отправке поздравления в чате поселка. Оно было отправлено по ошибке и никакого злого умысла не имело. Никого не хотела обидеть.

Поздравление было снято с чата тут же, за пару минут. Я принесла свои извинения перед населением округа – и оно было им принято. После общались дружелюбно. Никакого недовольства не было. То есть вопрос был исчерпан.

Если кого-нибудь обидела своим поздравлением, прошу извинения", – написала Алипова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097503-nepristoynoy-kartinkoy-pozdravila-selchan-s-pashoy-akim-v-almatinskoy-oblasti/

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