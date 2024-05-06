Козырек подъезда обрушился перед коляской с ребенком в Актау

Жители одного из многоэтажных домов в Актау просят провести демонтаж бетонного козырька. Люди боятся, что конструкция упадет на кого-нибудь, передает Lada.kz.

Боятся жильцы дома не просто так. Днем 2 мая здесь уже произошел инцидент - часть бетонного козырька обрушилась на земле. В этот момент у подъезда сидели люди и стояла коляска с ребенком внутри. Куски бетона упали рядом с коляской, едва не задев ее. Небольшой осколок попал в бабушку малыша. Удар, как рассказала она, пришелся на плечо, но все обошлось без серьезных травм. В больницу она не обращалась.

После произошедшего сын пострадавшей женщины шваброй отбил остатки бетона от козырька, чтобы обезопасить других людей.

Жильцы дома считают, что после каждого дождя риск обрушения козырька возрастает. Они же утверждают, что ПКСК до него нет дела.

Журналисты обратились в отдел жилищной инспекции города. Там сообщили, что дали соответствующее поручение обслуживающей этот микрорайон компании ПКСК "Булат".

"Если проведение работ по капитальному ремонту козырька жилого дома не отражено в смете ПКСК, то это будет производиться на дополнительные средства собственников квартир", - отметили чиновники.

В самой ПКСК "Булат" на запрос редакции пока не ответили.