"Настоящий батыр": военный в Алматы вытащил троих детей из пожара

Про таких, как Жандос Барлыбаев, говорят: "Настоящий батыр". Сержант рассказал о героическом спасении из пожара троих детей, а еще о своей службе, передает корреспондент NUR.KZ.

Корреспондент NUR.KZ застал Жандоса Барлыбаева на занятии. На протяжении месяца он будет проводить "курс молодого бойца" для прибывших из Туркестанской области 46 солдат.

Жандос Барлыбаев на занятии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Когда-то, вспоминает сержант, он и сам был таким же юным солдатом, который с интересом впитывал теорию и с нетерпением ждал ее применения на практике. В 2009 году Жандос Барлыбаев поступил на срочную службу в десантно-штурмовые войска. Годичную службу он проходил в ныне городе Кунаеве.

Жандос Барлыбаев на занятии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мне понравилось на службе. Я сразу понял, что это мое, что у меня лежит к этому сердце и душа. У нас здесь все четко, по полочкам, по минутам. И я всегда с детства был такой. Родители любят вспоминать, что у меня всегда был порядок, что я любил точность во всем. Говорили тогда, что я как военный. Получается, сбылись их слова", - рассказывает Жандос Барлыбаев.

Жандос Барлыбаев на занятии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спустя год Жандос остался служить по контракту в должности сержанта. А в 2016 году перевелся в военный институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, где и несет службу по сей день. За это время трудился в должности старшины роты курсантского подразделения, после - техником роты механизированной бригады, а затем стал начальником банно-прачечного комбината.

Жандос Барлыбаев на занятии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В последней должности, кстати, он запомнился всем своим героическим поступком. Это была морозная ночь в канун Нового года. Из-за простуды и высокой температуры Жандос тогда не мог уснуть.

"Военнослужащие нашего института и соседних воинских частей живут в доме офицерского состава. И в одной из квартир на втором этаже произошел пожар, а хозяев этой квартиры дома не было. Мебель, пластик, и все, что было в квартире, начало быстро гореть и выделять едкий дым.

Огонь очень быстро распространился и люди из соседней квартиры не могли выбраться. Они были как в ловушке, даже входную дверь не могли открыть – настолько сильный был жар от огня ", - вспоминает Жандос.

Жандос Барлыбаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этой квартире осталась семья с пятью детьми. В ту ночь Жандос был среди первых, кто прибежал на место пожара. Он встал на решетку окна первого этажа и стал спасать детей. В квартире в это время уже было сильное задымление.

Отец детей через окно передавал Жандосу самых маленьких. Одному из малышей тогда было всего полгода. Жандос лично вытащил троих детей к приезду пожарных. За отважный поступок он по приказу министра обороны страны был награжден медалью "Ел қорғаны".

Медаль "Ел қорғаны". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Все стали называть меня героем, настоящий батыром. Но я, если честно, не считаю себя каким-то героем. Я поступил так, как должен был. Не могу представить, чтобы, услышав крики о помощи, я бы прошел мимо. Многие спрашивают, было ли мне страшно тогда.

Честно сказать, боялся я тогда не за себя, а за ту семью, которая осталась в квартире. Боялся, что они надышатся дымом и могут потерять сознание, боялся, что детей не вытащим. За себя страха не было", - рассказывает Жандос.

Жандос Барлыбаев с коллегами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Коллеги и семья Жандоса очень гордятся героем. С супругой мужчина воспитывает маленькую дочку, которой два года. В военном институте сухопутных войск сержант третьего класса трудится командиром взвода обеспечения учебного процесса учебного центра "Али". В скором времени Жандос ждет повышения по службе.