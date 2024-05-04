"Хочется, чтобы сын заговорил": семья из Астаны ищет средства на лечение 6-летнего ребенка

Родители 6-летнего Амира из Астаны имеют инвалидность по слуху. Они радовались, что мальчик слышит, но семью настигла проблема: ребенок не говорит, передает корреспондент NUR.KZ.

"Беременность я проходила хорошо, родила без осложнений. До двух лет сын развивался как все дети, но в один момент Амир перестал откликаться на имя, начал играть в одиночестве. Только в 4 года ему поставили диагноз "задержка речевого развития", обусловленная коммуникативным нарушением, расстройством аутистического спектра.

Я инвалид 3 группы по слуху, папа Амира - тоже инвалид по слуху. Наш сын слышит, но не разговаривает. Для нас это стало потрясением, мы радовались, что ребенок слышит. У Амира есть две младшие сестренки, они здоровы. Очень хочется, чтобы сын заговорил и был защитником своих сестер", - делится мама мальчика, Дильбер Маметкурбанова.

Чтобы помочь Амиру, семья нашла клинику в Грузии, где ему провели первую операцию по пересадке собственных стволовых клеток. Операция прошла без осложнений. После нее Амир стал меняться.

"Нас это радует. Амир стал откликаться на имя, понимать обращенную речь. Но еще не говорит, для нашей семьи это очень важно. Наш сын ходит в коррекционный сад, посещает дополнительные занятия. У него появились интересы, увлечения.

Амир начал произносить буквы, слоги. Нашему сыну нужны еще курсы по пересадке стволовых клеток. Мы обратились к врачам Турции, предоставив все документы, анализы, заключения и выписки. В Турции такая операция стоит дешевле. Нам согласились помочь и прислали приглашение на операцию. Но мы не успеваем собрать такую большую сумму", - добавила мама.

Операция стоит 6660 долларов - 3 040 000 тенге.

Через год Амиру идти в школу, и родители хотят, чтобы ребенок выздоровел.

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