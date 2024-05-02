Новую дисциплину предлагает ввести в школах Казахстана депутат

Депутат мажилиса Максат Толыкбай на пленарном заседании палаты высказался о последствиях масштабных паводков. Он рассказал, какие уроки должны извлечь казахстанцы, передает NUR.KZ.

Максат Толыкбай заявил, что нынешние паводки были очень масштабными.

"В этом году были сильные наводнения. Мы это видим. На сегодня, несмотря на то, что вода ушла, опасность все еще есть. Неизвестно, что будет завтра. Паводки на многие вещи открыли глаза. Но здесь я хочу поднять проблему чистоты. Это проблема пришла вместе с наводнением. Для того чтобы защититься от воды, мы построили дамбу – тысячи мешков и пакетов использовали. И если мы все это оставим нетронутыми, мы столкнемся с экологической катастрофой", – заявил он.

Прибывшая вода, по его словам, также смыла туши животных и птиц, и сейчас очень актуален вопрос проведения санитарной обработки. Это нужно для снижения рисков распространения различных инфекций, в том числе сибирской язвы.

"Сейчас по всей стране проходит месяц чистоты "Чистый Казахстан". Но это событие, не разовая акция ради красивых видеороликов в социальных сетях. Чистота начинается с каждого гражданина, его чувства ответственности, соблюдения порядка. Помимо работы учреждений, отвечающих за чистоту, не будет никакого результата, если жители будут продолжать повсюду выбрасывать мусор и загрязнять улицы и дворы...

Мы открываем окно и бросаем сигареты, плюем, когда идем на стадион или в кино, что мы едим и пьем, и весь мусор оставляем там же. Мусор сейчас везде. Для этого нужно изменить сознание людей: мы должны продвигать чистоту как общую ценность, а при необходимости даже как дисциплину", – заявил он.

Депутат предложил министерству просвещения начать проводить образовательные занятия "Экологическое просвещение" среди учащихся средних школ.

Напомним, 8 апреля в стране началась масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", которая продлится пять недель. Каждые семь дней посвящены определенной тематике.

Первая неделя, которая продлилась до 13 апреля, носит название "Таза өлке": в течение этой "семидневки" жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий проводили уборку прилегающих территорий и дворов.

Неделя до 20 апреля носит название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

До 27 апреля неделя с темой "Жасыл аймақ" ознаменовалась посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений.

Период до 4 мая носит название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ", будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

В конце апреля в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее "Улытау".

"Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане", – отметил глава государства.