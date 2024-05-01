Аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Представители воздушной гавани Астаны обратились к пассажирам в связи с введением мер по усилению авиационной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал столичного аэропорта.

"В соответствии с указанием комитета гражданской авиации министерства транспорта РК служба авиационной безопасности международного аэропорта Астаны переходит на усиленный режим. В связи с этим на входе (первых линиях) международных (Т1) и внутренних (Т2) терминалов аэропорта столицы установлены аппараты досмотра", - говорится в сообщении.

Пассажиров планирующих перелет через международный аэропорт Астана, при прохождении досмотра призвали прислушиваться и выполнять требования сотрудников авиационной безопасности аэропорта.

Также пассажирам рекомендовали прибыть в аэропорт раньше, чтобы успешно выполнить свой рейс, учитывая, что процедуры досмотра требуют дополнительного времени.

Отметим, накануне стало известно о том, что с 1 мая во всех аэропортах Казахстана введут дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах.

Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

В КГА отметили, что данное мероприятие проводится на плановой и ежегодной основе, чтобы определить уровень защищенности и взаимодействия операционных служб воздушных гаваней с госорганами по предотвращению актов незаконного вмешательства.