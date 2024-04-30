Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют в начале мая

В Комитете Национальной безопасности РК рассказали о работе пунктов пропуска на государственной границе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что 1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и железнодорожных пунктов пропуска.

Кроме того, на казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска "Капланбек", ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".

Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.

Граждан призвали заранее планировать свои маршруты.

Напомним, что в мае казахстанцев ждут сразу три праздника и перенос выходных по этому случаю. Соответствующий приказ подписал министр труда.

На 1 мая, которое в этом году выпадает на среду, предусмотрен лишь один выходной. 2 мая - четверг - рабочий день. При этом 4 мая, суббота, будет рабочим днем даже для пятидневок - субботний выходной переносится на 8 мая.

Ранее о переносе выходных предупреждали в Минтруда и соцзащиты населения.