Общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" стартовал в прямом эфире

В преддверии Дня единства народа Казахстана в прямом эфире 10-ти республиканских телеканалов начался общенациональный телемарафон "Біз біргеміз".

Главные герои телемарафона – простые казахстанцы, проявившие в трудные дни мужество и отвагу. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили свой служебный и гражданский долг.

Это – спасатели, медики, военнослужащие, волонтеры, предприниматели, а также другие жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплоченности нашего народа.

Пятичасовой прямой эфир телеканалов "Qazaqstan", "Хабар", "Jibek Joly", "Евразия", "КТК", "31 арна", "Atameken Business", "Astana TV", "Almaty TV" и "7 канал" посвящен реальным историям людей: душещипательным рассказам очевидцев, комментариям непосредственных участников событий, пострадавших от паводков, и репортажам журналистов.

Как сообщалось ранее, рассказы очевидцев будут дополнены отчетами официальных лиц о ликвидации последствий паводков и восстановительных работах в регионах, принимаемых государством мерах по обеспечению жильем, возмещению материального ущерба, восстановлению инфраструктуры и другое.

Прямое подключение организовано из 8-ми регионов: Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Онлайн-трансляция ведется на официальных сайтах телеканалов, страницах в Facebook и YouTube, а также в Telegram-канале телемарафона.