Волк зашел в частный дом и напал на людей в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в селе Быково волк залез в частный дом и укусил человека. Хищника ликвидировали местные жители, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района Алтай.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, ситуация произошла 28 апреля в селе Быково района Алтай. Через незапертую дверь веранды в частный дом проник волк.

"Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории дома. После чего волк задрал 2 собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали", - рассказали в акимате района.

Из-за опасения, что волк, возможно, был не один, 29 апреля 10 учащихся, проживающих в микрорайоне Нижнее Быково, были переведены на дистанционный формат обучения.

"Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу", - отметили в акимате.

В ведомстве добавили, что на данный момент ситуация в селе стабильная, дети обучаются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что жители Северо-Казахстанской области обеспокоены приближением к населенным пунктам волков, о чем говорят найденные растерзанные туши животных. В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира людей попросили не беспокоиться, ссылаясь на то, что фактов нападения на зарегистрировано.

А в Мангистауской области белый волк попал в фотоловушку в государственном природном заповеднике "Манашы". Его фотографию разместило управление природных ресурсов. Белые волки являются редкими животными и ранее не встречались на западе Казахстана.