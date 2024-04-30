Волк зашел в частный дом и напал на людей в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области в селе Быково волк залез в частный дом и укусил человека. Хищника ликвидировали местные жители, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района Алтай.
Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, ситуация произошла 28 апреля в селе Быково района Алтай. Через незапертую дверь веранды в частный дом проник волк.
"Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории дома. После чего волк задрал 2 собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали", - рассказали в акимате района.
Из-за опасения, что волк, возможно, был не один, 29 апреля 10 учащихся, проживающих в микрорайоне Нижнее Быково, были переведены на дистанционный формат обучения.
"Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу", - отметили в акимате.
В ведомстве добавили, что на данный момент ситуация в селе стабильная, дети обучаются в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что жители Северо-Казахстанской области обеспокоены приближением к населенным пунктам волков, о чем говорят найденные растерзанные туши животных. В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира людей попросили не беспокоиться, ссылаясь на то, что фактов нападения на зарегистрировано.
А в Мангистауской области белый волк попал в фотоловушку в государственном природном заповеднике "Манашы". Его фотографию разместило управление природных ресурсов. Белые волки являются редкими животными и ранее не встречались на западе Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093507-volk-zashel-v-chastnyy-dom-i-napal-na-lyudey-v-vko/