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Мама шести дочек стала "Миссис Актобе" (фото)

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Победительница конкурса "Миссис Актобе 2024"
Победительница конкурса "Миссис Актобе 2024" Индира Жантекенова. Фото: diapazon.kz

За титул "Миссис Актобе - 2024" боролись 10 мам-красавиц. Они показали настоящее шоу с песнями, танцами, театральными постановками, в которых участвовали мужья и дети. Победила Индира Жантекенова, передает "Диапазон".

На сцене "Онер Орталыгы" в прошлое воскресенье прошел грандиозный финал конкурса "Миссис Актобе - 2024".

За корону боролись 10 мам от 27 до 36 лет. К этому дню актюбинки готовились почти полтора месяца. На сцене они предстали в шикарных нарядах, продемонстрировали свои таланты, рассказали о себе в стихах и, конечно же, показали своих супругов и детей.

От других конкурсов красоты "Миссис Актобе" отличается, наверное, трогательностью и семейственностью. Здесь нет дефиле в купальниках и пресловутых стандартов красоты, каждая мама предстала в оригинальном образе, а творческие номера были похожи на полноценные клипы.

Само действо длилось несколько часов, но скучно не было, зрители активно поддерживали мамочек плакатами с лозунгами и кричалками. Наряды красавиц были дизайнерские, ручной работы.

В этом году у шоу появилось еще больше партнеров и спонсоров, поэтому все конкурсантки получили много подарков. Но корона "Миссис Актобе - 2024" была одна и ее заслуженно завоевала мама шестерых дочек Индира Жантекенова. Ее семейный выход был, наверное, одним из самых зрелищных: на сцену вышла Индира со всеми своими дочками и супругом. Индира не только многодетная мама, но еще успешный блогер, активистка, волонтер и предприниматель.

Индира Жантекенова и ее семья
Выход на сцену Индиры Жантекеновой с семьей. Фото: diapazon.kz

Индира отметила, что очень сложно совместить подготовку к конкурсу и семейные дела, учитывая, что надо воспитывать шесть маленьких девочек. Самой старшей дочери Индиры исполнилось 11 лет, а самой младшей - всего 3 годика.

"Готовилась каждый день, несмотря на то, что у меня семья большая, старалась успевать все, плюс работа. Также успевала на репетицию. Я похудела на 5 килограммов за весь период подготовки к конкурсу, но цель была получить корону, но не ради себя, а ради своих дочек. Когда у тебя ни одна, ни две, а шесть дочерей, то стараешься быть примером для них. Я всегда стараюсь в первую очередь воспитывать себя, чтобы мои принцессы учились всему хорошему у меня.

Конечно, было сложно разрываться между семьей и репетициями, у меня еще в эти дни моя свекровь упала, и ей прописали постельный режим на две недели. Нужно было ей помогать, очень переживала за маму, и тут накануне наш конкурс, еще по дому все успевать надо было с готовкой, уборкой и на работе, а еще смотреть за детьми. Радуюсь, что благодаря своему трудолюбию и упорству смогла все преодолеть", - рассказала Индира Жантекенова.

Победительница конкурса "Миссис Актобе - 2024" поделилась, что именно помогло ей завоевать корону.

"В этом конкурсе в первую очередь миссис должна быть талантливой и иметь характер. Это очень важно. В этой жизни добиться чего-либо, победить непросто, если нет воли. И самое главное вера в себя и уверенность. Все подготовила "от и до" с девочками, дома репетировали каждый день. Я с детства участвую в таких конкурсах и много раз побеждала. Я люблю все то, что связано с красотой. Самая главная цель в этом конкурсе - это завоевать корону ради моих девочек. Они очень рады - это их победа", - рассказала Индира Жантекенова.

Титул первой вице-миссис получила Жансая Жұмахметова, второй вице-миссис стала Ұлболсын Туребаева. Миссис Instagram стала Алия Орынбасарова, ее определили по зрительскому голосованию.

Участницы конкурса "Миссис Актобе 2024"
Участницы конкурса "Миссис Актобе 2024". Фото: diapazon.kz

Конкурс "Миссис Актобе" прошел уже в седьмой раз. Его идейный вдохновитель и организатор - мама пятерых детей и руководитель ансамбля моды и танца "Mega Stars" Мадина Муратова. Она же обладательница титула "Миссис Актобе - 2016".

Мадина не устает вдохновлять актюбинских мам на то, чтобы они в домашних делах и в быту не забывали о себе, развивались творчески и не боялись удивлять окружающих.

Мадина Муратова считает, что конкурс нужен актюбинским мамам. Для многих это шанс исполнить детскую мечту, выйти на сцену, показать себя в другой роли, и здесь проигравших нет, каждый получает уникальный опыт, а еще внимание и подарки от спонсоров, что тоже очень приятно.

В этом году в качестве организатора конкурса "Миссис Актобе" к Мадине присоединилась основательница первого женского городского клуба, активистка Асель Киреева.

Молодые мамы дефилировали на сцене в шикарных нарядах, они пели, танцевали и демонстрировали свои таланты. Все конкурсантки получили свою "минуту славы".

А в марте стало известно имя новой обладательницы титула "Мисс Мира". Ею стала участница из Чехии - 24-летняя Кристина Пышкова. Конкурс должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и потому девушка получила титул за 2023 год.

Казахстан на международном конкурсе красоты представила Томирис Какимова. Девушка завоевала титул "Мисс Казахстан-2022". На международной сцене Томирис предстала в нарядах от нескольких казахстанских дизайнеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092832-mama-shesti-dochek-stala-missis-aktobe-foto/

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