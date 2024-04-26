"Волнует каждого жителя": проблемы незаконной застройки в предгорьях Алматы обсудил Антикор

Состоялось заседание Общественного совета Антикора, где были рассмотрены проблемные вопросы строительства в предгорной зоне Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

26 апреля в Алматы состоялось выездное заседание Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В мероприятии приняли участие Председатель Агентства Асхат Жұмағали, аким города Алматы Ерболат Досаев, руководящий состав министерств промышленности и строительства, сельского хозяйства, по чрезвычайным ситуациям, водных ресурсов, экологии, здравоохранения и другие.

Модератором мероприятия выступил депутат Мажилиса Парламента, Председатель Общественного совета Марат Башимов.

На повестке дня рассмотрен вопрос реализации рекомендаций по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере строительства в предгорной зоне Алматы, проведенного Агентством совместно с акиматом в 2023 году.

В вступительном слове Председатель Агентства напомнил о ключевых коррупционных рисках, выявленных по итогам анализа и подчеркнул, что их исполнение находится на особом контроле.

"Как вы знаете, Главой государства уделяется особое внимание развитию города Алматы, созданию комфортной городской среды южной столицы. Президентом страны неоднократно указывалось на необходимость исключения практики точечной застройки города, а при строительстве – в обязательном порядке учитывать интересы его жителей", - подчеркнул Глава Антикора.

В этой связи в ходе заседания особое внимание уделено качеству и своевременности исполнения рекомендаций со стороны ответственных исполнителей, исключению формализма.

В рамках мероприятия докладчиками озвучены результаты проведенной работы.

Так, разработан и утвержден новый Генеральный план города Алматы, где учтены территории, подверженные чрезвычайным ситуациям природного характера.

Из жилой зоны в рекреационную возвращены 229 га земли, передан в госсобственность земельный участок с сибиреязвенным захоронением, проведена инвентаризация всех водных объектов.

По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялись 36 судебных актов в пользу государства, 30 из них вступили в законную силу, 2 незаконных объекта уже снесены, еще 3 ждут сноса.

Кроме того, в Мажилисе Парламента на рассмотрении находятся ряд законопроектов, где учтены рекомендации Агентства касательно усиления ответственности ГАСК, наделения МЧС полномочиями по согласованию градостроительных проектов, регламентации отдельных строительных понятий и др.

В заключении Председатель Агентства отметил важность рассмотренного вопроса, который, в первую очередь, касается безопасности жителей мегаполиса

"Эта площадка выбрана не случайно, поскольку обсуждаемый вопрос постоянно поднимается общественностью города и волнует каждого его жителя, что требует информирования населения о проводимой государством работе в этом направлении", - подчеркнул глава Антикора.

В завершении мероприятия ответственным исполнителям даны конкретные рекомендации по принятию исчерпывающих мер для завершения запланированных мероприятий в кратчайшие сроки.