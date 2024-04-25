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Академия гражданской авиации Казахстана заключила меморандум с авиационным вузом №1 в Европе

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Подписание меморандума
Подписание меморандума. Фото: Академия гражданской авиации Казахстана

Подписан Меморандум о сотрудничестве между авиационным вузом №1 в Европе – ENAC и Академией гражданской авиации Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В городе Тулузе во Франции прошло совещание генеральных директоров гражданской авиации Европейского и Северо-Атлантического бюро ИКАО (EURNAT-DGCA). Одним из важных вопросов встречи стала подготовка авиационных кадров в рамках программы NGAP.

При поддержке авиационных властей Франции и Казахстана был подписан Меморандум о сотрудничестве между авиационным вузом №1 в Европе – ENAC и Академией гражданской авиации.

Кроме того, казахстанская делегация представила инициативу создания региональной организации гражданской авиации – Евразийская конференция гражданской авиации (EACAC). Членство открыто для государств, расположенных в Евразийском регионе, включая Центральную Азию, Кавказ и приграничные регионы.

В церемонии подписания участвовали глава Генеральной дирекции гражданской авиации Франции Дамьен Казе и Председатель Комитета гражданской авиации РК Салтанат Томпиева. Документ был пописан ректорами вузов.

Подписание меморандума
Подписание меморандума. Фото: Академия гражданской авиации Казахстана

Стороны заявили, что меморандум станет основой для реализации дальнейших предметных договоренностей в области подготовки кадров, академической мобильности и совместных научных проектов.

Отметим, Национальная школа гражданской авиации ENAC – это французская высшая школа подготовки авиационных специалистов. ENAC является ключевым игроком в области аэронавтики в Европе и во всем мире. Учебное заведение признано экспертом по подготовке специалистов для трех взаимодополняющих областей: инженерия, пилотирование, аэронавигация.

Это единственный университет в мире, признанный международными программами ICAO, IATA, EASA, ACI, FABEC. Вуз обучает по 31 образовательной программе бакалавриата, магистратуры и PhD. Кроме того, ENAC – глобальный игрок в области научных исследований и инноваций.

Подписание меморандума
Подписание меморандума. Фото: Академия гражданской авиации Казахстана

Сотрудничество с ENAC открывает для казахстанского вуза большие возможности. Ключевые из них – подготовка авиационных кадров, повышение уровня обучения, усовершенствования методов и применения современных практик в образовательной среде авиационной отрасли. Таким образом, авиационная индустрия получит качественных специалистов с должным уровнем подготовки.

Помимо этого, у лучших казахстанских студентов будет возможность обучаться в европейском вузе. А еще будет упрощено прохождение процедур отбора в международных фондах. Потому что наличие у казахстанского вуза партнеров такого уровня имеет значение для международных организаций. Благодаря данному меморандуму открывается возможность отдельного сотрудничества по науке с Airbus, которые являются партнерами ENAC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090792-akademiya-grazhdanskoy-aviacii-kazahstana-zaklyuchila-memorandum-s-aviacionnym-vuzom-1-v-evrope/

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