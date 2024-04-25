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Умер заместитель начальника полиции Восточно-Казахстанской области

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Медет Бердимуратов
Медет Бердимуратов. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Восточно-Казахстанской области скончался полковник полиции Медет Бердимуратов. В последние годы он занимал пост замначальника ДП ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сообщение о безвременной кончине Бердимуратова появилось в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел РК. В МВД выразили соболезнования родным полицейского.

"Наш коллега прошел серьезный путь на службе в органах внутренних дел и внес весомый вклад в борьбе с преступностью и защиту прав граждан от преступных посягательств", - говорится в сообщении.

На сайте Департамента полиции Восточно-Казахстанской области указано, что Бердимуратов Медет Тасырханович родился в Кызылординской области.

Окончил Университет Кайнар, в 2022 году окончил магистратуру.

В правоохранительных органах работал с 1999 года.

Начинал служебную деятельность в 2002 году следователем следственного отдела УВД Талгарского района ГУВД Алматинской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Управления расследования и зонального контроля Следственного департамента МВД РК.

В 2019 году был назначен заместителем начальника ДП Акмолинской области.

С августа 2022 года занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2090687-umer-zamestitel-nachalnika-policii-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/

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