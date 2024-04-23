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"Не оставляйте нас на половине пути": казахстанка просит помощи в лечении сына от рака

Опубликовано:

Маргулан
Маргулан. Фото: из личного архива

7-летний Маргулан из Павлодарской области борется с раком уже два года. Мальчику диагностировали опухоль головного мозга, и теперь ему предстоит лечение в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Первый диагноз поставили в Казахстане, но не сразу. Из-за того, что на родине диагноз долго не могли поставить - ставили воспаление, отит, - опухоль разрослась, и за одну ночь голова моего ребенка раздулась как шар.

Мы вынуждены были прилететь в Турцию. В Стамбуле подтвердили диагноз "Саркома. Опухоль головного мозга". У меня от услышанного земля ушла из-под ног", - вспоминает мама мальчика, Амина Нугман.

В Турции Маргулан получил шесть блоков химиотерапии и 30 курсов лучевой терапии, перенес пять операций.

"Недавно провели МРТ - динамика хорошая, нам сказали не останавливать лечение. Но у нас нет средств: уже несколько месяцев как не могу отправить гистологию в Америку.

Помогите, казахстанцы, протяните руку помощи. Ведь благодаря вашей доброте мы получали лечение. Нам не хватает 10 000 долларов (около 4 500 000 тенге - прим. ред.), чтобы лечить нашего малыша дальше.

Не оставляйте нас на половине пути. Ведь прогнозы хорошие, осталось чуть-чуть закрепить наше лечение", - заключила мама.

Реквизиты: 

Kaspi: 4400 4302 3043 6310

Halyk: 4405 6397 8624 7294

Карты привязаны к номеру: +7 705 594 97 10, Амина Н., мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088995-ne-ostavlyayte-nas-na-polovine-puti-kazahstanka-prosit-pomoschi-v-lechenii-syna-ot-raka/

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