Дело о фейке про трещину в водохранилище рассмотрели в Костанайской области

В Костанайской области рассматривалось дело о распространении фейка про трещину в Каратомарском водохранилище, но в нем не нашли состава преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.3 ст.456-2 КоАП РК рассматривалось Костанайским районным судом.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении за то, что он в мессенджере WhatsApp распространил голосовое сообщение с ложной информацией о трещине в Каратомарском водохранилище.

"Факт размещения информации в публичных сообществах для неопределенного количества пользователей онлайн-платформ в суде не подтвердился. Голосовое сообщение было направлено в группу в WhatsApp, где участниками являлись только его близкие родственники. Доступ в эту группу у других лиц не имелся", - пояснили в областном суде.

Постановлением суда от 19 апреля производство по делу в отношении жителя региона прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Ранее в Северо-Казахстанской области двух местных жителей привлекли к ответственности за распространение в TikTok фейков, связанных с паводком. Один из них сообщил о появлении в подтопленном районе волков и кабанов, другая - о гибели двух детей. Полиция опровергла данную информацию.