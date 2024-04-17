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Супермаркет и кофейню залило водой в Шымкенте после сильного ливня (видео)

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Залитые водой улицы
Залитые водой улицы. Кадр из видео: instagram.com/shymkent.online

В Шымкенте после обильных осадков под воду ушли не только улицы, но и дворы, кофейня и супермаркет. Вечером в ДЧС сообщили, что обстановка стабилизировалась, передает Otyrar.kz.

По данным издания, дождевой водой подтопило супермаркет и кофейню на улице Сайрамская. Улицы города также оказывались залиты водой.

В акимате журналистам сообщили, что в каждом районе Шымкента создана специальная бригада и задействована спецтехника. Воду откачивают с помощью мотопомп, электронасосов, вакуумных цистерн и машин-ассенизаторов.

В городской администрации также заверили, что ситуация находятся под контролем управление развития комфортной городской среды Шымкента.

Ситуацию также прокомментировали в ДЧС города. Спасатели напомнили, что 16 апреля в Шымкенте было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя. Из-за осадков в некоторых частях города произошло скопление воды.

"Сейчас ситуация стабилизировалась. Обстановка в городе спокойная", — рассказал вечером начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Шымкента Ирисмат Махмудов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086070-supermarket-i-kofeynyu-zalilo-vodoy-v-shymkente-posle-silnogo-livnya-video/

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