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"Развилась гидроцефалия": жительница Кокшетау ищет средства на лечение сына в Китае

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Алиаскар
Алиаскар. Фото: из личного архива

9-летний Алиаскар из Кокшетау родился раньше срока - в 27 недель. После рождения у ребенка развилась гидроцефалия. Родители стараются сделать все, чтобы мальчик жил обычной жизнью, передает NUR.KZ.

Здравствуйте! Меня зовут Сагандыкова Айнаш, я с города Кокшетау. Я мама 4-х детей, и так сложилось, что воспитываю их одна. В разводе, алиментов не получаю. Младший сын Алиаскар родился в 2014 году, раньше срока - в 27 недель. Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, НСТ 4 ст.

"При рождении у Алиаскара было легочное кровотечение, через два дня он получил обширное кровоизлияние в мозг. Впоследствии у него развилась гидроцефалия, голова росла очень быстро. Ребенок находился в кувезе на ИВЛ. Состояния было тяжелым.

В два месяца его прооперировали в РНЦНХ в Астане, поставили шунт. Это остановило рост головы, операция прошла успешно. С тех пор мы прошли очень много различных реабилитаций в Челябинске, Астане, Алматы, Кокшетау и других городах, и в целом 9 различных операций", - говорит мама мальчика Айнаш Сагандыкова.

Сейчас Алиаскару 9 лет. Несмотря на диагноз, у него сохранен интеллект и есть большой потенциал в дальнейшей социализации. Он может стать полноценным членом общества, уверена мама.

"Ребенок посещает коррекционную школу для слабослышащих. Учится в 3 классе, но пока самостоятельно не ходит. Я не работаю, так как Алиаскар требует постоянного внимания, мы регулярно ездим на реабилитации, к тому же, он посещает школу, так что его нужно сопровождать везде.

Мы получили приглашение в международный реабилитационный центр "Нейролайф" в городе Хуэйджоу, Китай. Курс лечения - четыре месяца. Стоимость составляет 16 800 долларов. На данный момент силами неравнодушных людей собрано 5 183 000 тенге. Осталось собрать 4 817 000 тенге", - рассказала мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4005 4905

Карта привязана к номеру: +7 705 206 61 76, Айым

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085452-razvilas-gidrotsefaliya-zhitelnitsa-kokshetau-ischet-sredstva-na-lechenie-syna-v-kitae/

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