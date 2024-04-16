"Как в лихие 90-е": бывший житель Бестобе рассказал о беспределе на фоне черного старательства

Бывший житель села Бестобе в Акмолинской области озвучил шокирующие подробности из жизни "золотого поселка", где по его словам, "при загадочных обстоятельствах гибнут люди, происходят кровавые разборки и процветает коррупция". Своей личности мужчина не раскрывает, опасаясь за жизнь и здоровье близких, которые все еще проживают в Бестобе. Он уверяет, что жители настолько запуганы, что вынуждены молчать. Подробности в материале NUR.KZ.

Видеоролик с резонансным содержанием опубликовал паблик EGOV.PRESS.

Обращение неизвестного стало криком отчаяния и адресовано представителям власти. По его словам, Бестобе превратился в отдельное государство в государстве со своими негласными законами и правилами, обязательной данью, и даже валютой в виде золота, за которое "готовы убивать". Основой для всего этого стало черное старательство, сделавшее жизнь в поселке невыносимой и опасной.

Бестобе расположен у одного из богатейших золотых рудников Акмолинской области, руда из которого славится высоким содержание золота. На это и слетаются старатели со всех уголков страны и даже из-за рубежа. Масштабы хищений настолько большие, что в них участвуют практически все, кто причастен к добыче золота, подчеркивает бывший сельчанин.

Куда смотрит КНБ?

Мужчина утверждает, что власть в Бестобе захватили преступные группировки черных старателей из числа представителей нетрадиционных религиозных течений. Нашествие так называемых "бородачей" началось в 2017 году. С тех пор они занимают одно из лидирующих положений среди преступных групп, похищающих золото с Бестобе. Аноним опасается, что добытые незаконным путем деньги, могут пойти на финансирование радикальных экстремистских организаций. Тем более, что речь идет о девятизначных суммах.

"Я слышал, что еще 4-5 лет назад, пока шахты работали, старатели воровали до 70 кг золота в месяц, то есть обогащались на сумму от 13 до 15 млрд тенге в год! Сегодня незаконный оборот похищаемой только в Бестобе руды составляет примерно 60 кг золота в год, а это от 1,8 до 2 млрд тенге в год – что тоже немало! Эти деньги могли пойти на благое дело! Пришло время, чтобы власти серьезно вмешались в чистку криминала, и не только на бумаге", – считает мужчина.

Он также опасается, что если пусть ситуацию на самотек, эти группировки смогут захватить и другие рудники, а впоследствии "поставить на колени всю страну".

От местных до приезжих

Мужчина утверждает, что в незаконной добыче золота так или иначе задействовано большинство местных жителей.

"Дело в том, что местные жители обустраивают на территории своих частных домов, в сараях и гаражах так называемые «дудки». Через эти дудки нелегальные старатели и спускаются в шахты, разумеется, за определенную плату. Соблазн заработать легкие деньги велик, ведь руки пачкать не приходится. На эту иглу подсадили большое количество людей", – поведал мужчина.

Из его рассказа следует, что черных старателей под землей регулярно снабжают всем необходимым – от продуктов до проституток. Причем не без помощи шахтеров, которых либо запугивают, либо подкупают.

"Я слышал, что были случаи, когда женщины выносили золото в своей промежности. Случалось, что у рабочих отбирали их экипировку с пропуском, приставив нож к горлу, чтобы беспрепятственно пробраться на шахту, запугивая их родных", – делится автор ролика.

Кровавое золото

По его словам, среди нелегалов немало иностранцев, к тому же людей из числа бывших уголовников.

"То есть понимаете, какая угроза? Преступные элементы спокойно могут разгуливать по поселку, сегодня они воруют золото с рудника, а завтра могут запросто за это изнасиловать, убить и закопать в степи. Кстати, трупы у нас периодически находят в шахтах, которых по тихому изымают. Официальная версия – якобы их придавило или затопило, неофициальная – банальное убийство в дележке за территорию", – озвучил догадки мужчина.

Жители Бестобе вынуждены жить в условиях, когда рядом то и дело происходят кровавые разборки, в том числе с огнестрельным оружием. Так, в разные годы здесь гремели такие преступления, как убийство начальника поселкового отделения милиции, нападение с оружием на машину "Казахалтына", избиение охранников на руднике, запугивание людей и повсеместная коррупция. Бестобе известен скандалами с участием высокопоставленных полицейских, попавшихся на взятках. Все они покрывали черных старателей.

"Охранников тоже запросто подкупают или вынуждают пускать в шахту угрожая физической расправой, примеров множество. Охрану постоянно меняют, но это ничего не дает. Тарифы в Бестобе знают все – спуск стоит от 120 до 150 тысяч тенге за человека. Вся система построена таким образом, что подкупить можно любого, потому что преступники в любом случае останутся безнаказанными", – акцентирует аноним.

В своем обращении он задается вопросом, как вышло, что старателей ловят, но те вновь оказываются на свободе, кто их отпускает и почему.

Что говорят в полиции?

Рассказ анонима о беспределе нелегалов в Бестобе прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.

"Департамент полиции сообщает, что доводы, указанные автором публикации тщательно проверены и не нашли своего подтверждения", – говорится в комментарии ДП. В ведомстве также подчеркнули, что "фактов совершения тяжких, особо тяжких преступлений на территории Бестобе не зарегистрировано".

Правоохранительные органы, уверяют полицейские, на постоянной основе проводят в Бестобе профилактические и оперативные мероприятия, направленные на предотвращение фактов незаконной добычи золотосодержащей руды.

"В 2023 году в данном регионе задержано 218 незаконных старателей, которые привлечены к ответственности, в том числе 165 человек подверглись административному аресту и 53 оштрафованы. В 2024 году по состоянию на 10 апреля, задержано 292 незаконных старателя: 247- административный арест, 45 – административный штраф.

С начала 2024 года выявлено 4 подземных пролаза, которые в целях недопущения спуска и гибели незаконных старателей были ликвидированы", – отмечается в сообщении.

В ведомстве также призвали доверять только официальным источникам информации, однако герой ролика считает, что проблема замалчивается.

"Еще раз призываю президента Касым-Жомарта Токаева, министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя комитета нацбезопасности РК Ермека Сагимбаева, Генерального прокурора Казахстана Берика Асылова обратить внимание на проблему черного старательства в селе Бестобе Акмолинской области", – призывает мужчина.