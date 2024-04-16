Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Как в лихие 90-е": бывший житель Бестобе рассказал о беспределе на фоне черного старательства

Опубликовано:

Вывеска перед шахтой в Бестобе и вагонетка
Шахта в Бестобе. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Бывший житель села Бестобе в Акмолинской области озвучил шокирующие подробности из жизни "золотого поселка", где по его словам, "при загадочных обстоятельствах гибнут люди, происходят кровавые разборки и процветает коррупция". Своей личности мужчина не раскрывает, опасаясь за жизнь и здоровье близких, которые все еще проживают в Бестобе. Он уверяет, что жители настолько запуганы, что вынуждены молчать. Подробности в материале NUR.KZ.

Видеоролик с резонансным содержанием опубликовал паблик EGOV.PRESS.

Обращение неизвестного стало криком отчаяния и адресовано представителям власти. По его словам, Бестобе превратился в отдельное государство в государстве со своими негласными законами и правилами, обязательной данью, и даже валютой в виде золота, за которое "готовы убивать". Основой для всего этого стало черное старательство, сделавшее жизнь в поселке невыносимой и опасной.

Бестобе расположен у одного из богатейших золотых рудников Акмолинской области, руда из которого славится высоким содержание золота. На это и слетаются старатели со всех уголков страны и даже из-за рубежа. Масштабы хищений настолько большие, что в них участвуют практически все, кто причастен к добыче золота, подчеркивает бывший сельчанин.

Куда смотрит КНБ?

Мужчина утверждает, что власть в Бестобе захватили преступные группировки черных старателей из числа представителей нетрадиционных религиозных течений. Нашествие так называемых "бородачей" началось в 2017 году. С тех пор они занимают одно из лидирующих положений среди преступных групп, похищающих золото с Бестобе. Аноним опасается, что добытые незаконным путем деньги, могут пойти на финансирование радикальных экстремистских организаций. Тем более, что речь идет о девятизначных суммах.

"Я слышал, что еще 4-5 лет назад, пока шахты работали, старатели воровали до 70 кг золота в месяц, то есть обогащались на сумму от 13 до 15 млрд тенге в год! Сегодня незаконный оборот похищаемой только в Бестобе руды составляет примерно 60 кг золота в год, а это от 1,8 до 2 млрд тенге в год – что тоже немало! Эти деньги могли пойти на благое дело! Пришло время, чтобы власти серьезно вмешались в чистку криминала, и не только на бумаге", считает мужчина.

Он также опасается, что если пусть ситуацию на самотек, эти группировки смогут захватить и другие рудники, а впоследствии "поставить на колени всю страну".

От местных до приезжих

Мужчина утверждает, что в незаконной добыче золота так или иначе задействовано большинство местных жителей.

"Дело в том, что местные жители обустраивают на территории своих частных домов, в сараях и гаражах так называемые «дудки». Через эти дудки нелегальные старатели и спускаются в шахты, разумеется, за определенную плату. Соблазн заработать легкие деньги велик, ведь руки пачкать не приходится. На эту иглу подсадили большое количество людей", – поведал мужчина.

Из его рассказа следует, что черных старателей под землей регулярно снабжают всем необходимым – от продуктов до проституток. Причем не без помощи шахтеров, которых либо запугивают, либо подкупают.

"Я слышал, что были случаи, когда женщины выносили золото в своей промежности. Случалось, что у рабочих отбирали их экипировку с пропуском, приставив нож к горлу, чтобы беспрепятственно пробраться на шахту, запугивая их родных", делится автор ролика.

Кровавое золото

По его словам, среди нелегалов немало иностранцев, к тому же людей из числа бывших уголовников.

"То есть понимаете, какая угроза? Преступные элементы спокойно могут разгуливать по поселку, сегодня они воруют золото с рудника, а завтра могут запросто за это изнасиловать, убить и закопать в степи. Кстати, трупы у нас периодически находят в шахтах, которых по тихому изымают. Официальная версия – якобы их придавило или затопило, неофициальная – банальное убийство в дележке за территорию", – озвучил догадки мужчина.

Жители Бестобе вынуждены жить в условиях, когда рядом то и дело происходят кровавые разборки, в том числе с огнестрельным оружием. Так, в разные годы здесь гремели такие преступления, как убийство начальника поселкового отделения милиции, нападение с оружием на машину "Казахалтына", избиение охранников на руднике, запугивание людей и повсеместная коррупция. Бестобе известен скандалами с участием высокопоставленных полицейских, попавшихся на взятках. Все они покрывали черных старателей.

"Охранников тоже запросто подкупают или вынуждают пускать в шахту угрожая физической расправой, примеров множество. Охрану постоянно меняют, но это ничего не дает. Тарифы в Бестобе знают все спуск стоит от 120 до 150 тысяч тенге за человека. Вся система построена таким образом, что подкупить можно любого, потому что преступники в любом случае останутся безнаказанными", акцентирует аноним.

В своем обращении он задается вопросом, как вышло, что старателей ловят, но те вновь оказываются на свободе, кто их отпускает и почему.

Что говорят в полиции?

Рассказ анонима о беспределе нелегалов в Бестобе прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.

"Департамент полиции сообщает, что доводы, указанные автором публикации тщательно проверены и не нашли своего подтверждения", говорится в комментарии ДП. В ведомстве также подчеркнули, что "фактов совершения тяжких, особо тяжких преступлений на территории Бестобе не зарегистрировано".

Правоохранительные органы, уверяют полицейские, на постоянной основе проводят в Бестобе профилактические и оперативные мероприятия, направленные на предотвращение фактов незаконной добычи золотосодержащей руды.

"В 2023 году в данном регионе задержано 218 незаконных старателей, которые привлечены к ответственности, в том числе 165 человек подверглись административному аресту и 53 оштрафованы. В 2024 году по состоянию на 10 апреля, задержано 292 незаконных старателя: 247- административный арест, 45 – административный штраф.

С начала 2024 года выявлено 4 подземных пролаза, которые в целях недопущения спуска и гибели незаконных старателей были ликвидированы", – отмечается в сообщении.

В ведомстве также призвали доверять только официальным источникам информации, однако герой ролика считает, что проблема замалчивается.

"Еще раз призываю президента Касым-Жомарта Токаева, министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя комитета нацбезопасности РК Ермека Сагимбаева, Генерального прокурора Казахстана Берика Асылова обратить внимание на проблему черного старательства в селе Бестобе Акмолинской области", – призывает мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085275-kak-v-lihie-90-e-byvshiy-zhitel-bestobe-rasskazal-o-bespredele-na-fone-chernogo-staratelstva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.