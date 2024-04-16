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Как энтузиасты делают предположения о землетрясениях по облакам в Казахстане

Опубликовано:

Вид на город Алматы
Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

"Прогнозы" землетрясений от разного рода "предсказателей" в последнее время имеют популярность. Однако алматинец Виталий свои предположения делает, по его словам, по научным данным, передает NUR.KZ.

"Страж Алматы" - именно так прозвали местного жителя Виталия подписчики Telegram-канала, в котором он и еще несколько энтузиастов делают предположения о землетрясениях, строящиеся на базе исследований некоего ученого-геофизика из России Алексея.

"Первые данные об этих прогнозах были наблюдаемы у нас в Центральной Азии советскими учеными еще в 1952 году, если не ошибаюсь. Ну то есть, вот этот процесс эффекта дегазации, когда при определенном воздействии водород выходит из разлома и потом возникает землетрясение", - объясняет Виталий.

Этот эффект вычисляется по облачным сейсмо-тектоническим индикаторам, размещенным в общем доступе, после чего делается "прогноз" за семь-десять дней до начала толчков. Затем предположения размещаются в другом Telegram-канале, который принадлежит самому Алексею.

"Информация публикуется в исследовательских целях, может содержать ошибки и не является руководством к действию", - предупреждает при этом администратор канала.

Так при чем же здесь Виталий? И почему его называют "стражем Алматы"? Как признается сам мужчина, свою жизнь он связал с горами. Объездил всю Центральную Азию и прекрасно разбирается в данной местности. А в группу не так давно его добавила соседка.

"Все эти горы объехал и в свете, понятном для людей, могу представить информацию, то есть, как это все может выглядеть, опираясь на собранные данные - предположения Алексея, наши наблюдения, плюс опыт и умение проанализировать, зная наш регион и все разломы", - пояснил Виталий.

Он добавил, что прогнозы не дает, а лишь анализирует все полученные данные и выстраивает определенные ожидания. Но пользователи отмечают, что предположения мужчины бывают точны.

Стоит отметить, что никакой ученой степени сам Виталий не имеет. Но и на хлеб местных сейсмологов мужчина не претендует. Свои предположения он выстраивает также и на исследованиях местных сейсмо-лабораторий. По крайней мере, так было до последнего землетрясения в Алматы.

"После землетрясения 4 марта датчики "запаролили", раньше они были в свободном доступе, мы могли за ними наблюдать. У нас нет информации здесь, как это есть во всем мире. Это же не вопрос национальной безопасности, не конфиденциальная информация", - отмечает Виталий.

По его словам, не имея доступа к данным сейсмических станций Алматы, некоторые опытные обыватели, как сам Виталий, вынуждены идти за информацией в Сеть. А там уже велик риск нарваться на другого рода "предсказателей", которые умело промывают мозги, делая "прогрев" к собственным инфотоварам.

Мы обратились в Институт сейсмологии Алматы, чтобы узнать, насколько предположения Виталия и Алексея соответствуют действительности. Однако на момент публикации официальный ответ не был получен.

Отметим только, что в устном общении нам сообщили: количество подобных Telegram-каналов и групп в соцсетях в интернете исчисляется сотнями, а настоящие прогнозы делаются исключительно на основе комплексного сбора данных.

Тем не менее, Виталий и его соратники не только делают предположения, но и публикуют полезную информацию о том, как бороться с тревожностью, что делать при землетрясении, что собрать в тревожный чемоданчик и многое другое. Рассказывают и о необычном поведении своих питомцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084843-kak-entuziasty-delayut-predpolozheniya-o-zemletryaseniyah-po-oblakam-v-kazahstane/

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