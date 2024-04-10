Актюбинка бросила своих детей

Жительница Актобе, которая злоупотребляет спиртными напитками, оставила своих детей в возрасте от 5 до 14 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в рамках реализации проекта "Счастливое и безопасное детство" прокуратурой Актюбинской области создана межведомственная экспертная группа в составе сотрудников правоохранительных и других государственных органов.

Мобильными группами на постоянной основе проводится обход семей, в которых родители ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, а также не выполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей.

"К примеру, прокуратурой Актобе установлена неблагополучная семья, в которой мать, злоупотребляя спиртными напитками, оставила несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 14 лет без присмотра", - сообщили в ведомстве.

По требованию городской прокуратуры в отношении женщины было проведено медицинское освидетельствование для привлечения ее к административной ответственности.

В настоящее время всех детей поместили в центр "Аяла", где им оказывается педагогическая, социальная и психологическая помощь.

"По данному факту ведется сбор материалов для принятия соответствующих мер по решению вопроса о лишении матери родительских прав", - отметили в прокуратуре Актюбинской области.

Работа комиссии в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле.

В марте стало известно, что в Кызылординской области мать продала своих новорожденных детей за полмиллиона тенге. После оплаты женщина и купившая детей семейная пара обратились к нотариусу, где биологическая мать дала согласие на усыновление и последующую опеку над детьми-близнецами. Судом были наказаны и супруги, купившие детей, и родившая малышей женщина.

Ранее в Павлодаре девочку возрастом 2,5 года забрали у матери, злоупотребляющей алкоголем. По информации волонтеров, к ним обратились соседи семьи, которые указали на спаивание ребенка родственниками. Кроме того, ребенку приходилось жить в антисанитарных условиях.