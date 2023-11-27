"Ребенок уже страдает алкоголизмом": павлодарку обвинили в спаивании 2-летней дочери
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В Павлодаре девочку возрастом 2,5 года забрали у матери, злоупотребляющей алкоголем. По информации волонтеров, к ним обратились соседи семьи, которые указали на спаивание ребенка родственниками, передает корреспондент NUR.KZ.
Волонтеры рассказали, что мать девочки злоупотребляет алкоголем, а ребенку приходится жить в антисанитарных условиях, при этом малышка якобы уже знакома со вкусом спиртного.
"Все знают, что ребенок уже страдает алкоголизмом, пьет пиво и засыпает с дешевым вином. Мы наблюдали за семьей несколько дней, один раз приехал к ним по вызову кто-то из сотрудников, поругал их и уехал", - говорят волонтеры.
Ситуацию прокомментировали в ДП Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что на место выехали сотрудники ювенальной полиции.
"Установлено, что мать злоупотребляет спиртными напитками, не занимается воспитанием дочери, не создает для проживания благоприятные условия. Сотрудником ювенальной полиции в отношении матери составлен административный материал по статье 127 КоАП РК", - пояснили в ДП Павлодарской области.
Девочку у матери забрали и определили в Дом ребенка. Семью взяли на учет и направили материалы на Комиссию по делам несовершеннолетних.
В управлении здравоохранения региона отметили, после поступления в Дом ребенка девочку осмотрели медики, а также дано направление на обследование в детскую областную больницу.
Добавим, что согласно ст.127 КоАП РК:
1. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047725-rebenok-uzhe-stradaet-alkogolizmom-pavlodarku-obvinili-v-spaivanii-2-letney-docheri/