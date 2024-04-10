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"Больше 1 млн в месяц": клинеры Алматы рассказали, сколько можно заработать на уборке

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Протирают стойку
Девушка убирает в комнате. Иллюстративное фото: Freepik

Клинеры Алматы рассказали, сколько можно заработать на уборке квартир, какие необычные предложения поступали от клиентов и почему работать по одному - не безопасно, передает корреспондент NUR.KZ.

Аргументов в пользу найма клининговой службы против самостоятельной уборки может быть много. И рынок Алматы в этом плане изобилует различными предложениями по быстрому и качественному наведению порядка.

Так, клинер Маргарита в сфере услуг работает уже почти 14 лет. Девушка признается, бизнес этот затратным не назвать. А вот опасным - вполне. Так, за долгие годы работы Маргарита не раз сталкивалась с весьма сомнительными предложениями от заказчиков.

"Мне говорили: "Мы муж и жена, мы хотим, чтобы вы убирались в чулках". Я была в шоке! Конечно, я отказала. Один молодой парень, студент, пригласил убраться, и во время уборки он стоял над душой и дышал затрудненно. То есть, был в возбуждении!" - поделилась Маргарита.

После этого девушка раз и навсегда уяснила: выезжать на уборку лучше с напарником. Если это не получается, то Маргарита взяла за привычку оповещать родных и близких о своем местоположении.

"Минус этого бизнеса - он небезопасный. И иногда - непостоянная работа… многое влияет: например, после новогодних праздников около месяца нет работы, во время Рамадана люди сами убираются", - рассказала Маргарита.

На количество заказов также повлияли и прошедшие крупные землетрясения в январе и марте. По словам девушки, после толчков люди практически перестали обращаться к ее услугам. Впрочем, заработок даже при таких условиях у Маргариты неплохой - минимум 15 тысяч тенге в день. Это порядка 450 тысяч в месяц даже при худшем раскладе.

Сумму крупнее называет Илья. Он занимается химчисткой мебели и на этом зарабатывает свыше одного миллиона тенге в месяц. При этом, в отличие от Маргариты, Илья не почувствовал недостатка в клиентах после землетрясений. И даже наоборот.

"Что касается упадка заказов: после землетрясения такого не заметил. Наоборот даже: два постоянных клиента решили переехать из своих квартир в частные дома, а квартиры - сдать. Ну и перед сдачей решили почистить диваны", - отмечает Илья.

Некоторых клиентов Илья привлекает весьма современным способом - снимает видео в TikTok. Такой контент даже носит собственное название - "клинток". Сегодня это весьма популярный жанр соцсети, который привлекает внимание миллионов пользователей. Характерной же чертой роликов Ильи является их шуточная подача.

"Считаю, что именно мои видео и позволяют мне продавать мои услуги. Очень кайфую, когда снимаю и монтирую, особенно, когда виден результат на камеру. Людям, по-моему, тоже нравится", - признается Илья.

Сфера клининга в Алматы высококонкурентная, и каждый специалист здесь использует свои приемы уборки. Как рассказывают наши герои, большие деньги в этом бизнесе приходят с опытом. Новичкам же в этом плане может быть тяжело.

"Новички, не понимая, что это очень большой труд, начинают демпинговать и работать за копейки. Главное - работать на результат, но поначалу будет достаточно тяжело, возможно, придется совмещать с другой работой", - считает Илья.

К примеру, Юлия клининг совмещает с уходом за ребенком. Ей, можно сказать, повезло: за свой первый заказ девушка заработала 30 тысяч тенге. Правда, потратила она на это целых шесть часов.

"В выходные либо вечером, в основном, выезжаю на подработку. Клининг - это отличная подработка для мамочек в декрете. Уборка, в основном, стандартная, но очень тщательная. Мы даже дома так не убираемся, как у клиентов", - смеется девушка.

Неудачи Юлию обходят стороной. Может, потому, что клининг не основная сфера ее деятельности. Курьезов с клиентами не случалось, нехватки заказов девушка тоже не чувствует.

Самое приятное же в работе для Юлии - это результат. Приятно видеть чистоту после стольких усилий и сравнивать "до" и "после", говорит она. Это, как самую важную часть клининга, отмечают и другие специалисты, даже если в профессию они пришли исключительно за деньгами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081891-bolshe-1-mln-v-mesyats-klinery-almaty-rasskazali-skolko-mozhno-zarabotat-na-uborke/

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