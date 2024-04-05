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Казахстанцам звонят от имени сотрудников КНБ и просят о помощи: в комитете сделали заявление

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Мужчина держит в руке смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Комитете национальной безопасности Казахстана сделали заявление из-за участившихся случаев мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета.

Как сообщается в Telegram-канале КНБ РК, злоумышленники от имени сотрудников КНБ просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций. Однако на самом деле комитет не имеет к звонкам никакого отношения, а звонящие преследуют лишь одну цель - незаконно завладеть деньгами граждан.

"Информируем, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций", - заявили в комитете.

При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, казахстанцам рекомендуют обращаться в полицию.

Напомним, ранее мы писали, что в Сети появился фальшивый сайт министерства финансов Казахстана. Здесь размещено объявление о компенсации от 3 млн тенге. Фактчекеры предупреждали, что фальшивый сайт создали мошенники.

Также недавно сообщалось, что казахстанцы стали получать уведомления якобы от Департамента юстиции Павлодарской области о крупных штрафах. В ведомстве тогда подчеркнули, что не имеют отношения к рассылке.

Кроме того, в ноябре прошлого года Facebook распространялась реклама со снимком президента РК, в которой каждому казахстанцу под конец года обещают выплату на карту от 150 тыс. тенге Фактчекеры предупредили, что это обман.

Еще в Нацбанке предупреждали казахстанцев об участившихся случаях обмана по телефону, при котором используется искусственный интеллект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079332-kazahstantsam-zvonyat-ot-imeni-sotrudnikov-knb-i-prosyat-o-pomoschi-v-komitete-sdelali-zayavlenie/

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