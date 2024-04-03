15-летняя девочка пропала в Алматы. По словам городских волонтеров, ребенок вышел из дома вечером 2 апреля, однако с тех пор не вернулся, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-профиле алматинских волонтеров Lider.kz появилась публикация, в которой говорится о пропаже 15-летней девочки в южной столице.

Сообщается, что 2 апреля Ардак Маманбаева ушла около 18:00 из дома по проспекту Гагарина в Бостандыкском районе. На ней была светло-коричневая кофта с капюшоном, коричневые штаны, серые кроссовки.

Рост девочки составляет 165 см, телосложение – среднее, волосы темные и длинные с зелеными прядями. Также говорится, что у Ардак тугоухость 3 степени и плохое зрение, она носит очки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, призвали звонить по номерам:

+7 701 375 9291;

+7 705 105 3131;

или 102.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий у департамента полиции города.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.