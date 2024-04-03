Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

15-летняя девочка пропала в Алматы

Опубликовано:

Ардак Маманбаева
Ардак Маманбаева. Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

15-летняя девочка пропала в Алматы. По словам городских волонтеров, ребенок вышел из дома вечером 2 апреля, однако с тех пор не вернулся, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-профиле алматинских волонтеров Lider.kz появилась публикация, в которой говорится о пропаже 15-летней девочки в южной столице.

Сообщается, что 2 апреля Ардак Маманбаева ушла около 18:00 из дома по проспекту Гагарина в Бостандыкском районе. На ней была светло-коричневая кофта с капюшоном, коричневые штаны, серые кроссовки.

Рост девочки составляет 165 см, телосложение – среднее, волосы темные и длинные с зелеными прядями. Также говорится, что у Ардак тугоухость 3 степени и плохое зрение, она носит очки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, призвали звонить по номерам:

  • +7 701 375 9291;
  • +7 705 105 3131;
  • или 102.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий у департамента полиции города.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077904-15-letnyaya-devochka-propala-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.