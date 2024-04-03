Суд постановил закрыть СИЗО в Уральске, но переселить арестантов некуда (видео)

В Уральске суд вынес решение закрыть здание следственного изолятора из-за угрозы обрушения. Но переместить учреждение некуда, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, здание, в котором сейчас располагается следственный изолятор, было построено еще по приказу Екатерины Второй, сразу после подавления Пугачевского бунта.

Сейчас в СИЗО, которое может в любой момент обрушиться, находится 270 человек.

Тюрьма уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Содержать ее с каждым днем все сложнее: стены покрыты трещинами, потолок сыпется. Если перекрытия рухнут, будет немало жертв, уверяет правозащитник Павел Кочетков. Сейчас, по его словам, туда просто страшно зайти.

"Это - средний век, тюрьма так называемая, но там ничего нельзя сделать. Сколько там не пытались сделать ремонт, все там сыпется, штукатурка падает. Там при мне, когда я ходил, такая глыба сверху упала, и вот мойки такие стальные бывают, они вот так согнулись. Она сотрудников может убить, но ведь там и люди сидят еще", - поделился директор ЗКОФ ОФ "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности Павел Кочетков.

Специалисты ГАСКа даже подали в суд, чтобы приостановить работу некоторых зданий СИЗО, в том числе старинного корпуса. Служители Фемиды вынесли решение - эвакуировать людей. Но в департамент уголовно-исполнительной системы не скрывают: переселять их просто некуда.

ДУИС подал апелляцию, чтобы отсрочить решение вопроса до конца года. Впрочем, что делать после этого срока, в департаменте пока не знают.

"Государственная следственная служба Уральска проверила данное здание и вынесла свое заключение, что необходимо приостановить деятельность учреждения. Мы просим, чтобы нам продлили до конца года, пока не решится вопрос о перераспределении лиц, находящихся в следственном изоляторе", - прокомментировал замглавы ДУИС ЗКО Аскар Тлегенов.

К слову, в Уральске планировали построить новое СИЗО на 1500 мест, чтобы разгрузить старейший в стране режимный объект. На него власти выделили 9 млрд тенге. Но выяснилось, что бюджетные деньги тратились не по назначению, а часть из них и вовсе исчезла. Виновных даже уже отправили за решетку. Чтобы достроить здание, необходимо 6 млрд тенге. Но теперь чиновники подумывают отдать его под социальный объект или под нужды полицейских.