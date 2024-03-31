Алматинцев с 1 апреля призвали посещать в парки и скверы с осторожностью

В Алматы с 1 по 27 апреля в парках и скверах будет проводиться противоклещевая обработка. Препарат не опасен для людей, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент санэпидемконтроля.

В Алматы с 1 апреля начинается 1 тур противоклещевой обработки на территории 8 лесных массивов, 100 городских парков и скверов.

Обработка будет проводиться в сухую погоду до 27 апреля. Как отмечают в ДСЭК в Instagram, для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура (второй тур – в мае-июне).

Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс SC 10". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы.

На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями.

В этой связи специалисты рекомендуют горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:

не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстоянии, исключающем попадание на кожу или одежду раствора инсектоакарицидного препарата;

не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препарата;

после проведения обработки в течение 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с обработанного участка.

По информации на сайте MSD Manuals, иксодовые клещи впиваются в кожу и кормятся несколько дней, если их не удалять. Укусы клещей случаются преимущественно весной и летом, они безболезненны. Подавляющее большинство из них проходят без осложнений и не передают болезнь. Однако при этом извлечение клеща следует выполнить как можно скорее для уменьшения воспаления кожи и вероятности передачи болезни.