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Эзотерика

КНБ сообщил о скоплении авто перед пунктами пропуска на казахстанско-российской границе

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Граница РФ и Эстонии
Граница двух стран. Фото: Sean Gallup / Getty Images

В связи со сложной паводковой ситуацией в ряде областей на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщили в КНБ, в связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях, на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения.

"В свою очередь, Пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", - говорится в Телеграм-канале Комитета по нацбезопасности.

Напомним, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны. Сегодня президент проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами.

Между тем, по последним данным МЧС, в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано более 6000 человек, 3000 единиц техники и 12 воздушных судов МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии. На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075865-knb-soobschil-o-skoplenii-avto-pered-punktami-propuska-na-kazahstansko-rossiyskoy-granitse/

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