"Путь до чистоты занял 17 лет": история наркозависимого, прошедшего реабилитацию три раза

Наркозависимый, прошедший реабилитацию три раза, рассказал корреспонденту NUR.KZ, что подтолкнуло его к веществам, почему реабилитация не сработала ранее, и как родственники отнеслись к его проблеме.

Сейчас Дмитрию 35 лет. Из них 18 он провел за употреблением наркотиков. Начинал с алкоголя и "травы", а позже перешел на "синтетику". К последнему Дмитрий пристрастился из-за дружбы с таким же наркозависимым.

"Друг у меня употреблял. Я рядом сидел - тоже захотелось, решил попробовать. Таким образом и подсел на синтетические вещества", - рассказал Дмитрий.

При этом обстановка в семье мужчины была вполне благополучная, как и окружение. На употребление его толкнуло любопытство, признается Дмитрий. Ситуация ухудшилась с переездом из поселка в город, где новые знакомства побудили мужчину выставить себя в новом свете.

"Хотелось где-то, наверное, выглядеть круче, употребляя алкоголь на вечеринках. В дальнейшем попробовал со сверстниками траву, а дальше - больше и больше", - поделился Дмитрий.

Удивительно, но с таким образом жизни мужчине удалось успешно создать семью. И именно жена Дмитрия в последующем окажет ему большую поддержку в реабилитации. Так, проходить лечение впервые наркозависимый начал около трех лет назад. Пришел вместе с супругой.

"Пришел, но полной капитуляции не было. Где-то в голове стоял вопрос, что я, наверное, буду употреблять. Думал, проблема в наркотиках, но игру я оставил. Выйдя с реабилитации, первый срыв был с игрой", - вспоминает Дмитрий.

Под игрой он имеет в виду еще одну свою зависимость - игроманию. За ней подтянулись и старые "приятели" - алкоголь и наркотики. Во второй раз тревогу забили уже родители Дмитрия и, как рассказывает мужчина, практически насильно заставили его снова пройти рехаб (реабилитацию).

"Я там также надел маску: проходил эту реабилитацию, стиснув зубы. Выйдя со второй реабилитации, у меня было чувство обиды: как будто меня специально туда положили. И на этих чувствах я решил дальше употреблять, не останавливаться", - рассказал Дмитрий.

При этом поначалу Дмитрий старался скрывать тот факт, что "подсел" на более "тяжелые" вещества. Однако со временем делать это становилось все сложнее и сложнее. Мужчина потерял сон, аппетит, сильно похудел и практически перестал появляться дома.

Когда правда всплыла наружу, Дмитрий убедил жену, что бросит сам. И даже переехал в поселок, где надеялся скрыться от наркотического соблазна.

"Но и там я не бросил: дальше употреблял. В конечном итоге и мать узнала, и жена, уже все родственники мои знали, соседи знали. Все знали, я уже практически не скрывал: мне было все равно", - делится мужчина.

И только будучи "на дне", Дмитрий осознал свое положение. Понял, что действительно не справляется и надо просить помощи. Он снова прошел лечение, на этот раз - по своей воле.

"Спустя 15 лет употребления я начал проходить реабилитацию. В целом, путь до чистоты занял у меня 17 лет", - подытожил Дмитрий.

Сегодня мужчина не только ведет полноценный образ жизни, но и сам помогает таким же наркозависимым, как он. Дмитрий работает в том самом центре, где проходил реабилитацию сам. Вместе с женой он воспитывает троих детей, увлекается спортом, походами в горы и дышит полной грудью.

Портрет наркозависимого

По сообщению клинического психолога, директора реабилитационного центра Галии Назхановой, наркотической зависимостью страдают преимущественно мужчины от 20 до 39 лет. При этом специалисты центра регистрируют от одного до трех случаев в год, когда за помощью к ним обращаются родители подростков, употребляющих мефедрон.

"Дети каким-то образом, для того, чтобы, наверное, скрыться от душевной боли, уходят на улицу. Находят не очень хорошую компанию, в которой потом и приобщаются к употреблению наркотиков", - отмечает специалист.

История с рецидивами Дмитрия также не уникальна. Назханова сообщает: срывы среди наркозависимых после реабилитации встречаются достаточно часто. Статистически же выздороветь и сохранить это состояние могут лишь трое человек из 30.

"Наркозависимость - хроническое заболевание. У человека нет полного выздоровления. Но если человек качественно прошел лечение, реабилитацию, то никто не говорит о том, что у него не может сформироваться стойкая, пожизненная ремиссия", - объяснила Галия Назханова.

Жизнь в трезвости - это постоянная работа над собой и борьба с зависимостью. Самым сложным же в лечении наркозависимого Назханова называет неспособность больных признать свою зависимость. И признание это должно быть глубинным.

Так, на практике психолога был случай, когда реабилитацию проходил молодой 20-летний парень. Его лечение протекало хорошо: молодой человек создавал впечатление того, кто осознал зависимость. Однако при более тщательном анализе пациента выяснилось, что реабилитацию юноша проходил в качестве "одолжения" своим родителям.

Лечение не помогло. У парня случались рецидивы, а употребление усугубилось. В итоге мама наркозависимого была вынуждена выставить его за дверь. А через десять дней, в состоянии наркотического опьянения, юноша выпал из окна многоэтажки и погиб.

Назханова отмечает, за употреблением могут и не стоять какие-либо глубинные проблемы. Подсесть "на иглу" можно просто из праздного любопытства, в любом возрасте. И если раньше наркозависимость была по большей части бичом городов, то уже сегодня эта паутина раскинулась по всей стране, даже по самым отдаленным аулам.

Созависимые

По словам волонтера проекта "НаркоСТОП" Жанны Нурсеитовой, наркозависимость - семейное заболевание. Так, близкие зависимого наравне с ним должны пройти специальную программу. Однако родственники наркозависимых в 90% случаев данную информацию воспринимают "в штыки".

"Самая частая фраза, которую мы слышим, - "Он же болен, а не мы". На самом деле созависимость - именно так называется то состояние, в котором прибывают родственники зависимых - в некоторых случаях гораздо тяжелее, чем сама зависимость", - отмечает волонтер.

Нурсеитова уверена, самыми частыми причинами повторных срывов наркозависимых являются их созависимые родственники. А самым злейшим врагом человека на пути к трезвости могут стать гиперопекающие мамы.

"У нас был случай, когда к нам в проект обратилась мама, чей сын избивал ее, когда был в употреблении. Она попросила положить его на принудительное лечение. Мы собрали все документы, сына положили проходить детокс.

Он созвонился с мамой, сказал, что его невкусно кормят, пообещал, что больше не будет, и мама написала отказ от принудительного лечения. А через неделю снова обратилась в проект, так как все закономерно повторилось", - вспоминает Жанна.

Часто прошедшим лечение рекомендуют ограничить общение с родителями, если те не прошли соответствующий курс. В противном случае срыв неизбежен.