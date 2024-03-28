Электричество отключили в ЖК Esentai City в Алматы из-за долгов

В престижном алматинском жилом комплексе Esentai City из-за крупной задолженности отключили электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Алатау Жарық Компаниясы.

"Из-за образовавшейся крупной задолженности в ЖК Esentai City по заявке ТОО "Алматы ЭнергоСбыт" произведено отключение электроэнергии", – рассказали корреспонденту в пресс-службе Алатау Жарық Компаниясы.

По всем вопросам граждан попросили обращаться в ТОО "Алматы ЭнергоСбыт".

Добавим, что по информации на официальном сайте комплекса, ЖК Esentai City занимает 46 гектаров, расположен на верхней стороне проспекта Аль-Фараби между улицей Жамакаева и набережной реки Есентай. Внутри комплекса имеются рестораны, бары, салоны красоты, образовательные центры, аллеи для прогулок, детские и спортивные площадки.