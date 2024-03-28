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Акмолинец заявил в полицию о пропаже жены

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Пропавшая женщина
Гульдана Жусупова. Фото: ДП Акмолинской области

Мужчина обратился в полицию в связи с исчезновением супруги. По его словам, жена выехала из села в Кокшетау и пропала, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня в УП Кокшетау поступило заявление от жителя Зерендинского района об оказании содействия в поиске его супруги Гульданы Жусуповой 26.11.1995 г.р.

По данным полиции, женщина 27 марта выехала из села Ортак в Кокшетау и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Стражи порядка направили во все подразделения ориентировки с приметами женщины. Проводятся розыскные мероприятия, в городе просматриваются камеры видеонаблюдения. Опрашиваются все знакомые и близкие семьи.

Приметы пропавшей: рост - 170-175 см, среднего телосложения, глаза карие. В день пропажи была одета в светлую шапку, зеленую куртку, серые брюки.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить по тел.: 8 (7162) 25-78-05 или 102", - обратились правоохранители к гражданам.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074935-akmolinets-zayavil-v-politsiyu-o-propazhe-zheny/

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