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"Порешаем вопрос": Досаев пообещал поддержать ученика РФМШ с долгом за обучение

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Встреча акима Алматы с жителями Жетысуского района
Встреча акима Алматы с жителями Жетысуского района. Фото: пресс-служба акимата Алматы

9 лет алматинка не может получить деньги за проведенный во Дворце школьников ремонт, из-за чего у нее возник долг за обучение сына. Ерболат Досаев пообещал решить вопрос с оплатой, передает NUR.KZ.

Предпринимательница рассказала, что в 2015 году ее компания проводила электромонтажные и отделочные работы во Дворце школьников Алматы. А именно в несколько павильонах, столовой и спортзале, рассказала алматинка на встрече акима Алматы с жителями Жетысуского района.

"Я была субподрядной организацией. Но за свои работы я свою оплату не получила. На тот момент это было девять миллионов тенге. Девять лет назад у меня была молодая компания. К сожалению, у меня были обязательства перед поставщиками из-за невыполненных обязательств перед генподрядчиком то, что мы не получили.

Мне пришлось закрыть два своих ТОО. У меня все счета арестованы. Все девять лет я не то что выехать из страны - я даже не могу выписать доверенность нотариальную. Это просто девять лет, будто бы, домашнего ареста", - со слезами рассказывает женщина.

Многодетная мама воспитывает пятерых детей. Один из них поступил в республиканскую физико-математическую школу (РФМШ), но на платное обучение.

Платить по счетам у женщины возможности не было - накопилась задолженность в 1,5 млн тенге. Многодетная мама просит дать возможность ее сыну доучиться до конца года.

"Как председатель попечительского совета физмата, как его выпускник, у нас есть внутренняя система грантов и моя личная поддержка. Вы только дадите данные - и порешаем вопрос, пожелаем вашему ребенку успехов. С соответствующей просьбой я обращусь к руководству школы - и они порешают. Это от меня будет. Не переживайте", - сообщил Ерболат Досаев.

Также на этой встрече с населением Ерболат Досаев ответил на вопрос о выбоинах и ямах на дорогах в Алматы, назвав их "знаменитыми нашими подснежниками".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074620-poreshaem-vopros-dosaev-poobeschal-podderzhat-uchenika-rfmsh-s-dolgom-za-obuchenie/

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