Мальчику из Астаны требуется дорогостоящее лечение от рака крови в Турции

6-летний Аслан из Астаны борется с раком крови. Он - долгожданный младший ребенок в семье. Родители ищут средства, чтобы вылечить сына за границей, но сумма очень велика, передает NUR.KZ.

"Аслан - долгожданный ребенок в нашей семье. В 2014 году мы потеряли второго ребенка. На 36-й неделе случилась отслойка плаценты - и наша вторая дочь, проведя два дня в реанимации, не выжила. После этого у меня не получалось забеременеть. В 2016 году наступила третья беременность - и 1 августа 2017 года родился наш долгожданный сынок.

В середине ноября 2023 года Аслан начал жаловаться на то, что устал и категорически отказывался ходить пешком. Иногда мне приходилось носить его на руках. Но я не придала этому значения, думая, что это обычное баловство", - говорит мама мальчика, Назира Баяхметова.

Перед Новым годом, в конце декабря 2023-го, у Аслана поднялась температура, мальчик жаловался на усталость. 2 января мама стала замечать на его теле красные точки и подумала, что это корь.

Оказалось, это были петехии - точечные кровоизлияния, появляющиеся в результате увеличения проницаемости сосудистой стенки или разрыва мелких кровеносных сосудов. На следующий день под коленями петехий стало больше. После праздников были сданы анализы, а уже на следующий день Назире позвонили из лаборатории и посоветовали немедленно обратиться к гематологу.

"Мы собрали вещи и выехали в больницу. Сначала я заехала в ЦМиД - нас там не приняли, так как у них прием по квоте. Оттуда мы поехали в Многопрофильную городскую детскую больницу №1. У Аслана взяли анализ и сразу же госпитализировали с предварительным диагнозом "иммунная тромбоцитопения (ИТП)".

Там же сделали многочисленное переливание крови и тромбоцитов. Но показатели не повышались, поэтому 9 января нас перевели в ЦМиД с подозрением на лейкоз. В ЦМиДе сразу взяли анализы и пункцию. 10 января диагноз, к сожалению, подтвердился - острый лимфобластный лейкоз", - говорит мама.

Изначально лечение планировали пройти в Казахстане, вспоминает она. Но коллеги супруга Назиры объявили сбор, и тем самым подтолкнули семью на терапию за границей. Семья отправилась в Турцию, где Аслану начали химиотерапию. Стоимость лечения составляет 15 тысяч долларов в месяц, а пробыть в клинике придется порядка 8-9 месяцев.

Общая сумма составит 135 тысяч долларов, говорит Назира. Уже удалось собрать и оплатить 20 тысяч долларов, но остаток к сбору еще очень большой.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 3675 7016

Halyk: 4405 6398 6436 4565

NAZIRA BAYAKHMETOVA

PayPal - multi501@mail.ru

Контакты:

мама Назира: +77779837788

папа Даурен: +77787488884

Instagram @aslan.help